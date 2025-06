(VIDEO) Elon Musk: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”

06-06-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no sabe si seguirá teniendo una buena relación con Elon Musk porque está “muy decepcionado” con sus críticas a su megaproyecto de ley presupuestaria.“Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”, dijo el presidente republicano a periodistas en el despacho oval después de que Musk, hasta hace poco uno de sus más cercanos asesores, calificara de “abominación” el proyecto de ley.Lea aquí: Musk se distancia de Trump y arremete contra su megaproyecto de ley presupuestaria: “Es una abominación repugnante”Desde que Musk se retiró como asesor especial en la Casa Blanca, el multimillonario y fundador de Tesla y SpaceX no ha parado de arremeter contra el proyecto de ley.Musk calificó las declaraciones del presidente como falsas después de que Trump asegurara que su exasesor “conocía los entresijos del proyecto de ley mejor que nadie aquí. No le importó. De repente, se encontró con un problema, y solo lo agravó cuando se enteró de que íbamos a recortar la obligatoriedad de los vehículos eléctricos”.Musk sostuvo que “este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo”.En sus múltiples publicaciones en X sobre el republicano, Musk estalló y aseguró que sin él “Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. Qué ingratitud”.El magnate tecnológico se gastó cientos de millones de dólares en la campaña electoral del republicano.El pasado 28 de mayo, Musk anunció su salida de DOGE, una comisión de eficiencia gubernamental que emprendió recortes masivos de la ayuda internacional, cerró agencias federales y despidió a miles de funcionarios.Por lo tanto, Trump cree que el multimillonario “extraña el puesto”. Expresó que “hay gente que deja mi administración y nos quiere. Y luego, en algún momento, lo extrañan muchísimo. Algunos lo aceptan y otros se vuelven hostiles. No sé qué es. Es una especie de síndrome de trastorno de Trump, supongo que lo llaman”.Horas después, Elon Musk sorprendió al proponer la creación de un nuevo partido político. “¿Es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% del centro?”, escribió Musk en su red social X y acompañó la publicación con una encuesta dirigida a sus 220 millones de seguidores.Esto representaría la ruptura definitiva con Trump. Y es que el multimillonario ha lanzado una avalancha de publicaciones en X arremetiendo primero contra el proyecto de ley presupuestaria y luego directamente contra Trump, incluso asegurando que el presidente aparece en la polémica lista de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos relacionados con tráfico sexual de menores.“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, fue la explosiva declaración de Musk.El quiebre marca una de las rupturas más notorias dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA), donde Musk se había posicionado como una figura aliada al trumpismo desde el regreso del expresidente a la Casa Blanca.De qué se trata el eje de la discordia entre Trump y MuskLa “ley grande y hermosa”, como llama el presidente Trump a su megaproyecto presupuestario que incluye un alivio fiscal colosal e impuestos a las remesas, será objeto de arduos debates en el Senado debido al temor de que aumente la deuda de Estados Unidos.Es el eje central de la agenda de política interna de Trump, que podría definir su segundo mandato en la Casa Blanca, tras un primero de 2017 a 2021.El proyecto de ley reduce drásticamente el presupuesto para financiar una extensión de sus recortes de impuestos de 2017.Los detractores aseguran que los recortes privarán de cobertura sanitaria a millones de estadounidenses con bajos ingresos.La propuesta incluye un impuesto a las remesas del 3,5%. Se aplicaría a unos 40 millones de personas, entre titulares de tarjetas de residencia, trabajadores temporales y migrantes en situación irregular, calcula el Centro para el Desarrollo Global.Esto podría reducir las remesas enviadas a través de bancos y operadores de transferencias como Western Union porque “los migrantes enviarían menos” y “algunos podrían dejar de enviar dinero por completo o recurrir a métodos informales y menos seguros”, explica este foro de reflexión en un informe.Le puede interesar: Trump quiere cobrar por enviar remesas: ¿cómo funcionaría el impuesto a migrantes en EE. UU.?El Senado puede aportar cambios, pero los temas relativos a la migración por el momento no centran el debate. Aun así el proyecto de 1.116 páginas tiene detractores.Los republicanos moderados son reacios a recortes de gastos por valor de 1,5 billones de dólares, mientras que los halcones fiscales lo consideran una bomba reloj de la deuda.El senador Ron Johnson, uno de los republicanos opuestos al proyecto de ley, declaró a la CNN: “Tenemos suficientes (opositores) para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y del déficit”.Los demócratas, cuyo apoyo no es necesario si los republicanos mantienen un frente unido, denuncian que los recortes fiscales benefician sobre todo a los ricos a costa de una clase trabajadora que ya lidia con precios altos.La Casa Blanca estima, por el contrario, que el proyecto de ley estimulará el crecimiento económico.Varios análisis independientes han llegado a la conclusión de que incluso teniendo en cuenta el crecimiento añadirá entre 2,5 y 3,1 billones de dólares a los déficits de la próxima década.El 22 de mayo, los republicanos lograron que la Cámara de Representantes aprobara la medida por un solo voto.El Senado quiere que el proyecto de ley llegue al escritorio de Trump antes del 4 de julio, Día de la independencia de Estados Unidos, un plazo ambicioso dada la estrecha mayoría de tres votos de los republicanos y las fisuras abiertas.Analistas independientes prevén que alrededor de siete millones de beneficiarios del programa de seguro médico Medicaid se verán privados de cobertura.Las encuestas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses se oponen a recortar Medicaid, incluido el propio Trump, así como algunos republicanos de los estados más pobres que dependen en gran medida de la asistencia social federal.Los moderados del Senado también están preocupados por los cambios propuestos en la financiación de la ayuda alimentaria, que podrían privar a hasta 3,2 millones de personas de un apoyo necesario.Una cosa es casi segura: el propio Trump intervendrá en algún momento. El lunes ya usó su red Truth Social para denunciar “tantas declaraciones falsas (que) se están haciendo sobre ‘EL ÚNICO, GRANDE, HERMOSO PROYECTO DE LEY’ (sic)” y para afirmar falsamente que no recortará Medicaid.Acciones de Tesla caenLas acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla cayeron fuertemente en la bolsa de Nueva York este jueves, después de los reproches mutuos en público entre su jefe, Musk, y Trump.Luego de que Trump dijera que estaba “muy decepcionado” con las críticas de Musk, las acciones de Tesla en Wall Street se derrumbaban más de 8,64%, a 303,35 dólares.En otras noticias: Acción de Tesla se desploma más del 15% tras pelea entre Elon Musk y Donald TrumpHacia las 19H05 GMT, la acción perdía 14,04% a 285,41 dólares, es decir más de 140.000 millones de dólares. Esta caída vuelve a situar a la empresa por debajo del umbral simbólico de un billón de capitalización bursátil.El magnate tecnológico de origen sudafricano estima que este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y pendiente del voto en el Senado aumentaría el déficit y socavaría el trabajo de la comisión de eficiencia gubernamental, que él dirigía y que ha despedido a decenas de miles de funcionarios públicos.