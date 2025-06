Dimite el primer ministro de Países Bajos tras la salida del Gobierno de Geert Wilders

El primer ministro neerlandés Dick Schoof

3 de junio de 2025.- El primer ministro neerlandés Dick Schoof anunció que “cae” todo el Gobierno, después de que los cinco ministros afiliados a la derecha radical PVV de Geert Wilders presentaran su dimisión, lo que impide la continuación de un gabinete en minoría y aboca a Países Bajos a nuevas elecciones generales, un año y medio después de las anteriores.



En una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros de casi dos horas, Schoof anunció que acudirá al palacio a presentar la dimisión al rey Guillermo Alejandro, y que, a partir de entonces, el gabinete pasará a ser “dimisionario”, lo que supone que solo se encargarán de los asuntos en curso, dejando de lado los más controvertidos.



“En el Consejo de Ministros, hablamos de la situación actual y concluimos que con la salida del PVV ya no hay suficiente apoyo en el Parlamento para este gabinete”, afirmó Schoof, subrayando que considera que la caída del Gobierno era “innecesaria e irresponsable”



Al respecto, recordó que cuando hace un año le pidieron ser primer ministro, Schoof, un funcionario de carrera sin afiliación política, aceptó el cargo “con la convicción de que podía aportar algo a la solución de los problemas que enfrenta este país”.



Asimismo, aseguró que sigue “teniendo esa convicción”, por lo que continuará ejerciendo en funciones hasta que haya un nuevo Gobierno, pero no se retira del cargo como sí hicieron los cinco ministros del PVV.



“Nos enfrentamos a grandes desafíos a nivel nacional e internacional y, más que nunca, necesitamos decisión para garantizar la seguridad, la resiliencia y la economía", declaró.



"En un mundo que cambia rápidamente, por todas las personas en Países Bajos que se preocupan por encontrar una casa, por sus ingresos, los agricultores y horticultores que quieren un futuro y también para recuperar el control de la migración. Todo esto requiere acción, no retrasos”, explicó Schoof.



El primer ministro prometió seguir dirigiendo el país, en la medida que se lo permita el Parlamento neerlandés.