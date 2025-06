Encuesta mundial revela que China supera a EE.UU. en percepción internacional en más de 100 países

El mundo en general tiene ahora una opinión abrumadoramente más positiva de China que de Estados Unidos, y el 79% de los países del mundo favorece al gigante asiático, de acuerdo a la encuesta de la Fundación Alianza para las Democracias.

El relacionista público Arnaud Bertrand, en su cuenta de X, dio conocer estos datos, recopilados a partir de una encuesta realizada a 111.273 personas en 100 países por la Fundación Alianza para las Democracias, creada por el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. "Huelga decir que no es precisamente una organización con un sesgo pro-China". El estudio fue apoyado por la organización Nira Data.

This would have been unthinkable even 10 years ago, yet the data is unequivocal: the world at large now has an overwhelmingly more positive opinion of China than of the United States, with 79% of the world's countries favoring China.

"Esto habría sido impensable hace incluso diez años, pero los datos son inequívocos", dice el analista al presentar los resultados del estudio:

- El 79% de los países del mundo están a favor de China frente a Estados Unidos.

- Curiosamente, este es incluso el caso entre los países clasificados en la encuesta como "democracias" (en oposición a "autoritarios") que también favorecen a China en promedio, particularmente en Europa Occidental.

- China es ahora la única gran potencia entre las tres con una imagen netamente positiva, mientras que Estados Unidos y Rusia son vistos más negativamente que positivamente.

- Estados Unidos en particular ha experimentado un marcado descenso en su posición global durante el último año, mientras que las percepciones de China y Rusia han mejorado constantemente.

Si bien aliados tradicionales de Washington, como Israel, Corea del Sur, Japón, Polonia y Ucrania, muestran una clara preferencia por EE.UU., estos casos representan la excepción.

La Base de Datos de Percepción de Países ofrece acceso inigualable al conjunto de datos global más completo sobre reputación internacional de países, que captura cómo las 100 naciones más grandes del mundo son percibidas por sus vecinos, socios comerciales clave y países alineados cultural o estratégicamente.

Con base en la información de más de 100.000 encuestados en más de 100 países, este informe, rico en datos, examina la evolución de la imagen nacional, la influencia del poder blando y la confianza global de actores clave como Estados Unidos, China y Rusia. También analiza qué países mantienen las relaciones internacionales más sólidas y cuáles enfrentan desafíos diplomáticos o de reputación, en función de su alcance económico, su postura en política exterior y su presencia cultural en el ámbito global.