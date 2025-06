(VIDEO) Masivo ataque ucraniano bombardea 4 aeródromos y destruye 40 bombarderos rusos

02-06-25.-Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque "a gran escala" contra cuatro distintos aeropuertos militares en territorio ruso, llegando incluso por primera vez a alcanzar con drones una base en el este de Siberia, a más de 4.000 kilómetros de su frontera, informó este domingo (01.06.2025) una fuente de los servicios de seguridad ucranianos. Los ucranianos reivindicaron cuatro ataques, todos ellos reconocidos por la parte rusa.



"Los servicios de seguridad ucranianos llevaron a cabo una operación destinada a destruir bombarderos enemigos lejos del frente, en Rusia", declaró la fuente, que aseguró que más de 40 aviones fueron alcanzados, y que en la base aérea de Belaya, uno de los objetivos, se declaró un incendio. De confirmarse, se trataría del mayor ataque de este tipo lanzado por Ucrania y sería un duro revés para el régimen ruso.



Videos e imágenes no verificados publicados en redes sociales mostraban a bombarderos estratégicos rusos, que tienen capacidades nucleares, en llamas o incendiados en Belaya, en la región de Irkutsk (Siberia). Según fuentes ucranianas, los bombarderos atacados eran Tu-95 y Tu-22, que Rusia utiliza para lanzar misiles de largo alcance contra Ucrania. Blogueros de guerra prorruso confirmaron los ataques.

El ejército de Ucrania ha usado drones intensivamente contra Rusia

Credito: Web

A miles de kilómetros de la frontera

En tanto, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, reconoció un ataque contra una unidad militar en el distrito de Usolsky, el primero de este tipo desde el comienzo de la guerra desatada por Rusia. Según la autoridad, los drones fueron lanzados desde un camión. "La fuente desde la que fueron lanzados los drones ya ha sido bloqueada. Lo importante es no caer en pánico. No hay amenaza para los civiles", dijo.



También la base aérea de Ryazan, al sureste de Moscú, fue atacada por drones, al igual que un recinto en la región de Ivanovo y otro en Olenya, en Murmansk (norte de Rusia, a más de 3.000 kilómetros de la frontera). En esta última también hay bombarderos estratégicos estacionados. Hasta el momento los drones ucranianos únicamente habían golpeado objetivos en la Rusia europea y raramente más al norte de la capital rusa.



Fuentes militares consultadas por el medio ucraniano The Kyiv Independent señalaron que la operación tomó un año y medio de preparación, e incluyó el envío a Rusia de drones ocultos dentro de camiones. Los ucranianos que participaron en la operación ya fueron evacuados a zonas seguras, informaron las mismas fuentes.





*DW con información de AFP, Reuters, EFE, AP, The Kyiv Independent, YouTube