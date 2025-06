Francia: celebraciones por título del PSG en Liga de Campeones dejan 2 muertos y saqueos en París

Funcionarios policiales tratan de contener a fanáticos enardecidos

1 de junio de 2025.- Dos personas murieron en Francia durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones de fútbol y 559 fueron arrestadas, la mayoría de ellas en la capital, indicó este domingo el Ministerio del Interior. Además, 192 personas resultaron heridas y se declararon 692 incendios, de los que 264 afectaron a vehículos, de acuerdo con el balance provisional de las autoridades.



Según los primeros antecedentes, una mujer (cuya edad y nacionalidad no han sido divulgadas) murió tras ser golpeada por un coche mientras conducía un scooter en el barrio XV de París, no lejos del Parque de los Príncipes, estadio del PSG. En la ciudad de Dax, en tanto, un menor de 17 años murió apuñalado durante una concentración para celebrar la victoria contra el Inter de Milán, y el autor está prófugo.



En Grenoble, en el este de Francia, varios miembros de una misma familia resultaron heridos, dos de ellos graves, después de que un automóvil atropellara a una multitud que celebraba la victoria por 5-0 que coronó a los parisinos. El conductor dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol, informó la fiscalía, y se cree que se trató de un accidente por pérdida de control del vehículo.



Saqueos en París



El Ministerio del Interior también indicó que 559 personas fueron detenidas, 491 de ellas en París, y que 320 permanecen bajo custodia policial, 254 de ellas en la capital. A lo largo de la noche, 22 miembros de los cuerpos de seguridad resultaron heridos, 18 de ellos en París, según la misma fuente. Siete bomberos resultaron heridos, al igual que 192 manifestantes. Un agente se encuentra en coma inducido debido a las lesiones sufridas tras ser golpeado por fuegos artificiales.



El ministerio contabilizó, según un balance provisional, 692 incendios, 264 de ellos de vehículos. En todo el país, y en particular en los Campos Elíseos de París, los aficionados celebraron la victoria con petardos, cánticos y bocinazos. Se registraron numerosos delitos y saqueos de algunos establecimientos, a pesar de la presencia de unas 5.000 fuerzas del orden.