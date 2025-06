"¡No estoy consumiendo drogas!", responde Musk al New York Times

"Probé ketamina recetada hace unos años y lo dije en X, así que esto ni siquiera es noticia", dijo Elon Musk al refutar el reporte de The New York Times. Credito: AP

01-06-25.-Elon Musk desmintió el sábado (31.05.2025) un reporte del diario The New York Times (NYT) que afirma que el magnate usó ampliamente ketamina, éxtasis, hongos alucinógenos y otras drogas el año pasado durante la campaña de 2024 a favor de Donald Trump.El periódico estadounidense informó el viernes que el millonario asesor del presidente Trump usó tanta ketamina, un poderoso anestésico, que desarrolló problemas de vejiga.El diario añadió que la persona más rica del mundo consumió éxtasis y hongos alucinógenos y viajó con una caja de pastillas el año pasado. Agregó que se desconoce si Musk consumió drogas mientras dirigía el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) después de que Trump asumiera el poder en enero."Para ser claro, ¡NO estoy consumiendo drogas! El New York Times estaba mintiendo descaradamente", dijo este sábado Musk en su red social X."Probé ketamina 'recetada' hace unos años y lo dije en X, así que esto ni siquiera es noticia. Ayuda para salir de agujeros mentales oscuros, pero no la he tomado desde entonces", agregó.Musk primero esquivó una pregunta sobre su uso de drogas en una extraña aparición el viernes con Trump en el despacho oval, en la que el jefe de Tesla y SpaceX se dejó ver con un ojo morado.La noticia de la lesión llamó la atención, pues llegó justo después del informe del NYT sobre su supuesto consumo de drogas. Musk aseguró que se lastimó mientras jugaba con su hijo pequeño, llamado X, cuando le dijo al niño que lo golpeara en la cara.Más tarde el viernes, cuando un reportero preguntó a Trump si estaba al tanto del "consumo regular de drogas" de Musk, el magnate republicano respondió: "No lo estaba". Creo que Elon es un tipo fantástico", zanjó.Musk ha admitido en otras oportunidades consumir ketamina, al indicar que le fue recetada para tratar un "estado de ánimo negativo" y sugerir que su uso de drogas benefició su trabajo.*DW con información de afp, efe)