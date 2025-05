Bolivia entra en una nueva etapa de protestas mientras se acercan las elecciones presidenciales

Seguidores de Evo Morales aseguraron que volverán a paralizar el país con bloqueos de carreteras

31 de mayo de 2025.- Los seguidores del expresidente Evo Morales aseguraron que volverán a paralizar el país con bloqueos de carreteras como en 2024. Mientras el candidato Andrónico Rodríguez, uno de los mejor posicionados en la izquierda, aún no define con qué partido se postulará. En el MAS consideran que actuaron con improvisación.



Bolivia atraviesa días agitados mientras se acercan las elecciones generales de agosto próximo. Los seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron que radicalizarán sus cortes de carreteras y protestas a partir del 2 de junio. Según el Gobierno de Luis Arce, enfrentan un nuevo intento de golpe de Estado. Este panorama podría incluso empeorar si finalmente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no logra inscribir su candidatura.



Los recursos judiciales impulsados por ciudadanos como Peter Beckhauser o Rafael Hurtado lograron dar de baja a tres partidos políticos de izquierda, que impulsaban candidaturas de Rodríguez y de Morales. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluaban solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mantener este fallo "en suspenso", porque si se tuviera que aplicar el mismo criterio jurídico al resto de los partidos, el 80% también quedaría afuera de la carrera electoral.



Según el vocal Tahuchi Tahuichi Quispe, "vamos a pedir una medida cautelar (al TCP) en el sentido de que se quede en suspenso la resolución de esta Sala Constitucional del Beni", donde se determinó anular la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que iba a postular a Rodríguez, porque el partido no renovó su directiva en los plazos establecidos por la ley electoral.



Con Rodríguez en suspenso y con Morales fuera de competencia, el Movimiento Al Socialismo (MAS), quedaría de momento como única opción de la izquierda. El exministro de Arce y actual candidato, Eduardo del Castillo, se mantiene prudentemente ajeno a este conflicto, aunque también hay una denuncia para quitar la personería al partido del oficialismo, porque sus balances económicos tendrían observaciones.



Dentro del MAS consideran que Rodríguez y Morales se quedan afuera de la competencia electoral por haberse manejado con precariedad.



Cuando el expresidente (2006-2019) decidió postularse a un cuarto mandato por fuera del MAS, en 2024, optó por no crear un partido propio (que le hubiera requerido juntar 105.000 firmas). En cambio, se inclinó por aliarse a algún partido minoritario ya establecido. Pero al momento de inscribirse, no tenía una sigla que lo respaldara, justamente por la intervención de la justicia a varios partidos.



Además, según una resolución del TCP ningún boliviano puede postularse a más de dos mandatos, ya sean continuos o discontinuos. Morales ya fue presidente en tres periodos. Sumado a ello, sobre el exmandatario rige una orden de detención, imputado por el delito de trata agravada de personas, ya que según la Fiscalía habría tenido una relación con una menor de edad en 2015, quien habría dado a luz en 2016 a su hija.



El pasado 29 de mayo, una manifestación de seguidores de Morales se enfrentó a la Policía a pocas cuadras de la sede del TSE, en la ciudad de La Paz. Según el Gobierno, los evistas llevaban piedras, palos, petardos y dinamita. Tres uniformados resultaron heridos y 26 personas fueron detenidas.



Más tarde, en conferencia de prensa, el dirigente campesino Enrique Mamani amenazó a los integrantes del TSE: "Tenemos identificado al señor (Oscar) Hassenteufel, su casa, que vive en la calle (aquí leyó la dirección exacta). También tenemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi, en la calle (y dio la ubicación con número incluido). Ustedes son los únicos responsables de que hoy en día las organizaciones sociales estén movilizadas en las calles".