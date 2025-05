Gobierno boliviano aprehende a 26 evistas tras enfrentamientos con policías

26 evistas detenidos tras enfrentamientos con la policía en Bolivia

30 de mayo de 2025.- En Bolivia, 26 manifestantes seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) fueron aprehendidos el jueves tras sostener enfrentamientos con policías en La Paz, mientras intentaban llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.



De acuerdo con el funcionario, les fueron incautados petardos, dinamitas y una cantidad de 23.900 bolivianos (más de 3.460 dólares) que traían consigo los 26 arrestados. De acuerdo con medios afines a los manifestantes, protestaban contra el alza de productos de la canasta básica de alimentos y la crisis de combustible.



Los seguidores de Morales pretendían entrar a la sede del TSE e inscribir su candidatura para los comicios presidenciales con el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), pese a que este no posee personalidad jurídica y ya expiró el plazo para el registro de postulaciones.



Los enfrentamientos se extendieron hasta la calle Belisario Salinas, a pocos metros del TSE, donde los manifestantes lanzaron piedras, cachorros de dinamita y globos de pintura a los uniformados, que respondieron con agentes químicos a fin de dispersar las protestas.



De acuerdo con Ríos, cuatro policías resultaron heridos en los altercados, y los 26 arrestados serán procesados por el Ministerio Público, inicialmente, por los delitos de tráfico ilícito de explosivos, ocasionar lesiones graves y leves, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, y destrucción de bienes estatales y de la riqueza nacional, entre otros.



De acuerdo con Ríos, a uno de los apresados se le incautó un cuaderno que contenía una nómina con nombres de personas y sumas de dinero presumiblemente pagadas a muchos participantes. Ríos afirmó que algunos no solo recibieron dinero, sino que fueron obligados a protestar bajo amenazas de multas.



Evo Morales reitera denuncia de persecución judicial y criminalización de las protestas



En un mensaje en su cuenta de X, Evo Morales afirmó que el Gobierno detuvo a los manifestantes «solo por exigir combustible, alimentos y respeto a la democracia». Aseguró que ello no es muestra de justicia sino abuso de poder, y exigió su liberación inmediata.



«Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo valiente que se moviliza en defensa de sus derechos», y agregó que alertaron a organismos internacionales y medios de comunicación que el Gobierno vulnera derechos fundamentales de las personas. De acuerdo con el exmandatario, «la represión solo profundiza la crisis».



Recientemente, Morales convocó al pueblo a lo que denominó un Gran Reencuentro Nacional para evitar que los movimientos indígena, campesino y popular sean excluidos de las elecciones, según afirmó.



Por su parte, el pasado 20 de mayo el presidente Luis Arce alertó que varios sectores pretenden boicotear las elecciones y algunas personas intentan «alcanzar objetivos personales a costa de la democracia y el pueblo».



Esta jornada, sectores afines al movimiento Evo Pueblo iniciaron el quinto días de movilizaciones y vigilia ante la ausencia de respuestas gubernamentales al alza de la canasta familiar, la crisis económica que vive el país y la escasez de combustible.



Cabe destacar que en medio de la crisis, durante 26 meses la Asamblea Legislativa ha mantenido estrangulados créditos de financiamiento externo por más de 1.667 millones de dólares, según indicó el el ministro boliviano de Hidrocarburo, Alejandro Gallardo.



De acuerdo con el funcionario, esta es una de las acciones que agravan el desabastecimiento de combustibles, al tratarse de créditos que podrían emplearse para maniobrar en la compra de suministros.