Gobierno de Milei confirma que pareja e hijo de gendarme Nahuel Gallo llegaron a Argentina

María Alexandra Gómez García y Víctor Benjamín, esposa e hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela Credito: Web

30-05-25.-El Gobierno de Argentina confirmó este jueves la llegada al país de María Alexandra Gómez García y Víctor Benjamín, esposa e hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.



“Efectivamente, anoche llegaron al país las personas que mencionas. Fueron recibidos por Gendarmería Nacional y por la ministra (Patricia) Bullrich, y no te puedo dar más detalles”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



Según detalló el portavoz, tanto Gómez García como el menor de dos años se encuentran “en buen estado de salud”, sin brindar más información sobre su paradero.



“Este es un tema que me han preguntado un sinfín de oportunidades desde que ocurrió el triste episodio, y siempre dije lo mismo y lo voy a seguir diciendo: es un tema de seguridad nacional que no podemos dar información», explicó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 283 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)