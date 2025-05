Elon Musk anunció su salida del gobierno de Donald Trump, tras decir que está “decepcionado”

29-05-25.-Elon Musk anunció hoy su salida del gobierno de Donald Trump, tras expresar haberse sentido “decepcionado” de las medidas adoptadas por la administración, al ir en contra de su objetivo de reducir el gasto del Estado. En un mensaje, agradeció públicamente al mandatario por la “oportunidad” de haber trabajado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).“A medida que mi período programado como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, escribió en un breve mensaje en la red social que adquirió hace dos años y siguió: “La misión DOGE sólo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”.Musk renunció a la dirección de ese departamento tras expresar que se sentía “decepcionado” luego de la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto prioritario que Trump llama su “gran y hermosa” ley, la cual incluye una combinación de recortes de impuestos y un mayor control de la inmigración.“Me decepcionó ver el enorme proyecto de gasto, francamente, que no solo aumenta el déficit presupuestario, sino que también socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE”, señaló Musk, en un importante distanciamiento del presidente y de los republicanos.En ese sentido, el dueño de Tesla comentó que se encontró con que reducir el tamaño del gobierno federal resultó mucho más difícil de lo que esperaba y lamentó las intensas críticas dirigidas al DOGE, que lideró estos meses hasta su reciente renuncia.“La situación de la burocracia federal es mucho peor de lo que me imaginaba”, aseveró el multimillonario. “Sabía que había problemas, pero vaya que es una lucha cuesta arriba tratar de mejorar las cosas en D.C., por decir lo menos”, agregó.Además, reconoció que las repercusiones por los recortes al DOGE habían sido severas. “El Departamento se ha convertido en el chivo expiatorio de todo”, dijo. “Entonces, si algo malo pasaba en cualquier lado, nos culpaban aunque no tuviéramos nada que ver”.Ahora se está dedicando de nuevo a empresas como el fabricante de autos eléctricos Tesla y el fabricante de cohetes SpaceX. También dijo que reducirá su gasto político porque “creo que ya he hecho suficiente”. Se estima que aporto 250 millones de dólares en la campaña de Trump.Antes, Musk era efusivo sobre la oportunidad de remodelar Washington. Llevaba gorras de campaña en la Casa Blanca, realizaba sus propios mítines de campaña y hablaba del gasto excesivo como una crisis existencial. También se desvivía en elogios a Trump. “Cuanto más he llegado a conocer al presidente Trump, más me gusta el tipo”, dijo en algún momento. “Francamente, lo amo.”Trump devolvió el favor, describiendo a Musk como “un verdadero gran estadounidense”. Cuando Tesla enfrentó una caída en las ventas, convirtió la entrada de la Casa Blanca en una sala de exhibición improvisada para ilustrar su apoyo.*La Nación Con información de AP y The Washington Post