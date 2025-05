Trump vuelve a criticar a Putin: "Está jugando con fuego"..."de no no ser por mí ya le habrían pasado cosas muy malas a Rusia"

Credito: Web

28-05-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Vladimir Putin está «jugando con fuego», en una nueva crítica a su homólogo ruso, en medio de una gran frustración ante la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania.



Trump comenzó sus reproches a Putin, de quien solía hablar con admiración y se abstenía de criticarlo, el fin de semana, cuando Rusia lanzó un bombardeo récord de drones contra Ucrania.



«Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya le habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir MUY MALAS. ¡Está jugando con fuego!», declaró este martes en su red Truth Social.



No especificó qué entiende por cosas «realmente malas» ni formuló amenazas concretas.



El fin de semana Trump declaró a periodistas que está considerando aumentar las sanciones a Moscú.



«Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin, de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto completamente loco!», escribió Trump en Truth Social el domingo por la noche.



– «Frustración» –



El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, el general Keith Kellogg, declaró este martes a Fox News que «la frustración» de Trump «es comprensible».



«El presidente Trump ha dejado claro que quiere una paz negociada. (Él) también ha mantenido inteligentemente todas las opciones abiertas», agregó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.



Los ataques de Rusia han continuado a pesar de una llamada telefónica entre Trump y Putin hace ocho días. El presidente estadounidense dijo que su homólogo ruso había aceptado iniciar «inmediatamente» conversaciones de alto el fuego.



El Ministerio de Defensa ruso acusó el martes a Kiev de tratar de «perturbar» los esfuerzos de paz y dijo que sus bombardeos aéreos contra Ucrania de los últimos días fueron en «respuesta» a la escalada de ataques de drones ucranianos contra sus civiles.



Un día antes, las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de lanzar el mayor ataque con drones desde el inicio de la ofensiva en 2022, tras varios días de intensos bombardeos que saturaron las defensas aéreas.



Moscú defiende que sólo atacó «objetivos militares» en Ucrania, pese a que el domingo las autoridades reportaron la muerte de 13 civiles, incluidos tres niños.



Rusia advierte que continuarán sus bombardeos «en respuesta a cualquier ataque» o provocación de Ucrania. El miércoles por la mañana, sus autoridades reportaron la intercepción de casi 300 drones ucranianos, una cuarentena de ellos dirigidos a Moscú.



En las últimas semanas se intensificaron los esfuerzos diplomáticos para terminar con más de tres años de conflicto y altos funcionarios rusos y ucranianos sostuvieron el 16 de mayo el primer encuentro directo entre ambas partes desde los primeros meses de la guerra.



Pero el Kremlin no ha dado señales de moderar sus demandas.



– «Impunidad» –



Ucrania reiteró su mensaje a favor de imponer más sanciones a Rusia.



«Tenemos que poner fin a esta espera eterna: Rusia necesita más sanciones», declaró el martes en Telegram el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Andrii Yermak.



Zelenski dijo el lunes que los recientes ataques muestran que Rusia siente que puede actuar con «impunidad».



La ofensiva rusa en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha dejado miles de muertos y ha devastado gran parte del este y el sur del país.



La intensificación de los ataques rusos se produce después de que ambos países acordaran el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó el conflicto, un canje que benefició a 1.000 personas de cada bando.



El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó la semana pasada que Moscú está elaborando un compendio con sus condiciones para un acuerdo de paz.



Rusia informó que difundiría este documento después de que se completara el canje de prisioneros, pero este martes el escrito todavía no estaba listo.



Rusia rechaza el llamado de Ucrania y de sus aliados occidentales para un alto el fuego incondicional y total, y exige que Kiev renuncie a sus pretensiones de entrar en la OTAN y ceda el territorio controlado por Moscú.

