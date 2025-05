España: 30 mil personas se manifiestan en Madrid contra privatización de la sanidad

Unas 30 mil personas protestaron en Madrid, España, contra la “privatización” de la sanidad pública y el deterioro de la atención a los pacientes. Credito: Europa Press

26 de mayo de 2025.- Alrededor de 30 mil personas, según la Delegación del gobierno, se manifestaron en el centro de Madrid para denunciar la “privatización” de la sanidad pública por parte de presidenta de la comunidad autónoma, la derechista Isabel Díaz Ayuso, y el deterioro sistemático y sin tregua de la atención a los pacientes. La protesta fue convocada por más de cien organizaciones civiles y políticas, entre las que se encontraban la de profesional de la sanidad y también de los partidos de la izquierda madrileña, desde la segunda fuerza en la región, Más Madrid, hasta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, que actualmente no tiene representación en el Parlamento regional.



En torno a la plataforma “Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid”, decenas de miles de personas se concentraron en el centro de la capital española, a la que fueron llegando a través de cuatro columnas, ya que la protesta congregó a personas de todos los pueblos y ciudades de la región. Su denuncia es la misma con la que se han venido manifestando en los últimos años, en los que a pesar de los señalamientos de la izquierda, la derecha no sólo mantiene el poder sino que aumenta su distancia con respecto a los partidos de izquierda, que cada vez pierden más apoyos en las urnas y por tanto en representantes en el Parlamento regional.



La marcha reunió a dirigentes de partidos como Más Madrid, PSOE y Podemos, junto a representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato de los profesionales de la sanidad Amyts. En la lectura del manifiesto, por parte de la periodista Olga Rodríguez, se denunció una “estrategia planificada” para “privatizar y convertir en negocio” un servicio esencial. En el texto se denuncia una política orientada a su mercantilización, algo que califican como “insostenible”. Y entre las demandas están: detener el proceso de privatización, aumentar la inversión en la red pública de hospitales y centros de salud, garantizar la atención pediátrica universal, reforzar las urgencias extrahospitalarias con personal médico y acabar con las listas de espera. También se exige dignificar las condiciones laborales del personal sanitario. “La Sanidad no se vende, se protege”, señalaron.



Los promotores de la marcha subrayaron que el derecho a la salud, reconocido internacionalmente, está siendo “gravemente amenazado” ante lo que definieron como “las políticas actuales que benefician a intereses empresariales, permitiendo que fondos privados obtengan beneficios a costa del bienestar colectivo. Madrid, siendo la comunidad más rica del país, se sitúa a la cola en inversión por habitante en Atención Primaria y lidera el desvío de fondos públicos hacia la sanidad privada”.



Según los datos presentados por la plataforma, hay más de un millón de personas en lista de espera, un 73 por ciento de los centros de salud funcionan con plantillas incompletas, y más de 775 mil ciudadanos carecen de médico de cabecera o pediatra asignado. La situación en pediatría es especialmente preocupante: más de 80 centros presentan una escasez crítica de especialistas, y en algunos casos no se ofrecen consultas en horario vespertino. A esto se suma que conseguir cita con un especialista puede tardar más de un año, y que acceder a la atención médica básica en barrios populares puede tardar hasta un mes.



Juan Carlos Serrano, enfermero de urgencias, tomó la palabra durante la protesta para advertir que “al Gobierno de la Comunidad de Madrid se le pide que deje de usurpar lo público, para invertir en lo verdaderamente importante que es la sanidad pública, y que no haga trampas público-privadas para llevarse el dinero de nuestros impuestos. La sanidad cada día está peor, no dan dinero, y tiene una lista de esperas interminables. Hay que apoyar la sanidad siempre, porque la señora Ayuso se dedica a todo menos a la educación y a la sanidad”.