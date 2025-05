Bolivia: continúa la movilización en favor de Evo Morales

Seguidores de Evo Morales en El Alto, Bolivia

17 de mayo de 2025.- La anunciada marcha de los seguidores de Morales mutó a una caravana de vehículos que en esta jornada llegó hasta la ciudad de El Alto y a punto de entrar a la ciudad de La Paz en Bolivia.



Si Evo Morales aparece en La Paz, junto a sus seguidores que planean inscribir su candidatura, será aprehendido en cumplimiento de una orden por el proceso de trata de personas que tiene en su contra, informó este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.



“La justicia boliviana ha emitido un mandamiento de aprehensión en contra del señor Morales, por tanto, si él se presenta el día de mañana en la Sede de Gobierno vamos a dar cumplimiento a ese mandamiento”, aseguró en una conferencia de prensa en Santa Cruz.



La movilización es alentada por Morales, pese a que el miércoles el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentó la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0007/2025 que determina que ningún ciudadano boliviano –bajo ninguna circunstancia–, puede ejercer más de dos veces el cargo electo de presidente y vicepresidente de forma continua o discontinua, anulando, nuevamente, las aspiraciones del expresidente.



A pesar de que el miércoles Morales dijo que no “abandonará la batalla”, en esta jornada no apareció en la caravana. El senador evista Leonardo Loza arguyó que por seguridad no se dará la ubicación de Morales, porque se teme su aprehensión por el delito de trata de personas con agravante por haber mantenido una relación con una adolescente en 2015, cuando ejercía la presidencia de Bolivia.



Morales fue imputado formalmente por el delito de trata de personas con agravante. El caso es seguido por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), entidad del Gobierno que forma parte del proceso.



El 5 de mayo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente continúan vigentes y remarcó que su ejecución está en manos de la Policía Boliviana, luego que un juez de La Paz revocó la decisión de la encarcelada jueza Lilian Moreno de anular todas esas medidas legales.



Del Castillo aseguró que “se va a dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión, precisamente si el día de mañana (por este viernes) aparece (Morales)”.



En cuanto a la caravana que se dirige a La Paz, Del Castillo indicó que la Policía está realizando controles rigurosos para impedir acciones violentas este vienes. En ese contexto, informó que un “grupo de personas” fue aprehendido en “flagrancia” porque portaba “bastones policiales” y “material bélico”.



Sin precisar el número de personas, dijo que fueron trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.



A los seguidores de Morales que responsabilizaron al Gobierno de cualquier hecho de violencia, Del Castillo preguntó: “¿Quién es la persona que está movilizando gente hacia la Sede de Gobierno con la única finalidad de tratar de evitar que se lleven las elecciones generales el próximo 17 de agosto?”.



“Lo único que está haciendo el señor Morales, que no tiene un partido político, que no está habilitado, que no es posible su candidatura, es ir a convulsionar a la sede de gobierno”, advirtió.