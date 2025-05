Chile: gobierno renovó Estado de Excepción al sur del país y organizaciones mapuches reclaman el fin de la medida

Credito: Archivo

16 de mayo de 2025.- Por 30 días más se prorroga la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, solicitud que ahora debe ser sometida a la consideración de la Cámara de Diputadas y Diputados.



Cabe precisar que la medida -aprobada por 27 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones- comienza a regir una vez que culmine la prórroga anterior; es decir, el 29 de mayo.



El senador José García agradeció a las Comisiones de Defensa y de Seguridad, que se reunieron obteniendo “información muy valiosa, intercambio de opiniones de cómo tenemos que enfrentar todo lo que viene, incluyendo las recomendaciones que se entregaron al presidente de la República, por parte de la Comisión de Paz y Entendimiento”



El legislador reconoció que “las cifras muestran, efectivamente, que hemos tenido disminución de los hechos de violencia, pero no han terminado. Hay grupos radicalizados que siguen activos (…)”.



En la misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena sentenció que los estados de excepción “han permitido, de una u otra manera, vivir con un cierto grado de tranquilidad, aunque no absoluto”.



Lamentó que persistan acciones terroristas y “lo más difícil de comprender es que siguen reclutando soldados para una cusa que no justifica todo lo que han hecho (…)” e instó a incorporar estrategias para la intervención de los territorios que hoy están ocupados.