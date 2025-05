Detectan primer caso de gripe aviar en granja comercial en Brasil

Gripe aviar en Brasil

16 de mayo de 2025.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería identificó y confirmó hoy un brote de gripe aviar en el estado de Rio Grande do Sul, el primer caso en una granja comercial en Brasil.



La detección ocurrió en el municipio de Montenegro, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, capital territorial.



Según el Gobierno federal, este es el primer brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) detectado en la avicultura comercial del país.



Anteriormente, los casos se habían notificado en aves silvestres. Desde 2006, el virus está circulando especialmente en Asia, África y el norte de Europa.



El Departamento de Agricultura de Rio Grande do Sul informó que el caso fue atendido el lunes, en un establecimiento de reproducción.



Las muestras fueron recolectadas y enviadas a un laboratorio en Campinas, municipio del estado de Sao Paulo, que confirmó el diagnóstico.



Con la ratificación de la enfermedad, se aisló la zona en Montenegro y se eliminaron las aves restantes.



La secretaría comunicó que se realizará una investigación complementaria en un radio inicial de 10 kilómetros de la región, en la cual se identificó el brote.



El ministerio advierte que la dolencia no se transmite a través del consumo de carne de aves o huevos.



«La población brasileña y mundial puede tener tranquilidad respecto a la seguridad de los productos fiscalizados, sin restricciones para su consumo», afirma en un comunicado.



El riesgo de infección humana por el virus de la influenza aviar es bajo y, en la mayoría de los casos, ocurre entre manipuladores o profesionales con contacto intenso con aves infectadas (vivas o muertas).



Las autoridades sanitarias sostienen que ya comenzaron a adoptar las medidas previstas en el plan nacional de contingencia.



El objetivo es contener el padecimiento, garantizar la seguridad alimentaria y evitar cualquier impacto en la producción.



Por el momento, el Gobierno informó sobre el incidente a organizaciones internacionales y socios comerciales del país.



El Departamento de Vigilancia y Defensa de la Sanidad Animal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Producción Sustentable y Riego, atendió la sospecha de síndrome respiratorio y nervioso aviar, el 12 de mayo.



Por este hecho, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, informó a la estación televisiva CNN Brasil que China suspendió este viernes las compras nacionales de carne de pollo.