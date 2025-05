Brasil: agente policial admite en Brasil plan para matar a Lula en 2022

Lula Da Silva, presidente de Brasil

16 de mayo de 2025.- Un agente de la Policía Federal (PF), investigado hoy por conspiración golpista, reveló detalles de una trama para arrestar e incluso matar autoridades, como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.



En audios divulgados por la PF, el uniformado Wladimir Soares, detenido en noviembre de 2023, saca a la luz pormenores del complot que, además, tuvo como objetivo al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), y al vicepresidente Geraldo Alckmin.



Durante las grabaciones enviadas a la Corte Suprema y reveladas por el portal G1, Soares no duda en manifestar su intención de actuar violentamente.



«Íbamos a ir con mucha determinación, íbamos a empujar a la mitad de la gente, hombre, matar a la mitad de la gente. No nos importaría», señala, revelando la seriedad del plan que implicaba la detención y eliminación física de los opositores.



Pidió cortarle la cabeza a De Moraes, en un audio encontrado en su celular, como parte de la investigación policial que descubrió su participación en un complot de asesinato y golpe de Estado contra la democracia.



En otra parte del sonido, Soares comparte detalles de su frustración con la decisión de De Moraes, en 2020, de bloquear el nombramiento de Alexandre Ramagem como director general de la PF.



«A Alexandre de Moraes realmente le deberían haber cortado la cabeza cuando impidió que el presidente nombrara a un director de la Policía Federal, Ramagem», afirma, destacando la naturaleza radical de su motivación.



La denominada operación Contragolpe de la PF, que descubrió esta maquinación, detuvo a cuatro militares y al propio Soares.



El informe de la fuerza del orden indica que los involucrados estaban planeando un ataque coordinado, con soldados apostados frente a la residencia de De Moraes en Brasilia, esperando la oportunidad de ejecutar el plan de neutralización.



También los audios revelan el grado de implicación de otros miembros de la corporación.



Un delegado, cuyo nombre aún no ha sido revelado, incluso se refirió con entusiasmo a la misión golpista, diciendo: «¡Gran Wladimir! Tú y yo estaremos en el equipo para arrestar y matar a los opositores».



De Moraes fue designado ponente del recurso presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, contra la decisión de la primera sala del STF que suspendió parcialmente el proceso penal que involucra a Ramagem, delegado de la PF y ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia.



El parlamentario es investigado por presunta participación en acciones golpistas ocurridas después de las justas comiciales de 2022.



La semana pasada, el Supremo bloqueó la resolución aprobada por la Cámara baja que suspendió la acción penal, lo que, según la corte, podría beneficiar no solo a Ramagem, sino también a otros acusados en la trama golpista, como el exmandatario Jair Bolsonaro.