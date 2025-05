(VIDEO) Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia amenazan a Putin con sanciones si no acepta tregua ya

14-05-25.-El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que los aliados europeos de Ucrania impondrán "en los próximos días" nuevas sanciones a Rusia, si no acepta el cese del fuego.Ucrania y sus aliados europeos, en acuerdo con Estados Unidos, lanzaron a Moscú un ultimátum el sábado para aceptar un cese del fuego "completo e incondicional" de 30 días a partir del lunes."Nuestra intención es retomar las sanciones en los próximos días, asociándonos con Estados Unidos", declaró el mandatario, en una entrevista al canal de televisión TF1."Nuestra voluntad es adoptar sanciones", si Rusia confirma "que no respeta" una tregua en Ucrania, aseguró en la cadena TF1 Macron, que evocó medidas para los revendedores de servicios financieros o de hidrocarburos.La Unión Europea (UE) ya impuso 16 paquetes de sanciones a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. La aprobación de un nuevo tren de medidas está prevista el próximo martes.El jefe de Estado francés consideró en cambio que no había "un marco legal" para usar los activos rusos congelados, al estimar que "no era una buena solución".Rusia todavía no respondió a la propuesta de los europeos de un cese del fuego incondicional que, según Macron, debería abrir la puerta a negociaciones "territoriales".Macron agregó que no tiene "información privilegiada" sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, acudirá finalmente esta semana a Estambul para una negociación directa con Ucrania, y resaltó que esta cita es importante porque "no quiere que se desate una III Guerra Mundial"."Incluso los propios ucranianos tienen la lucidez de decir (...) que no tendrán la capacidad de recuperar la totalidad de lo que [Rusia] ha tomado desde 2014", declaró el presidente.Los eventos en torno a Ucrania parecen acelerarse con una posible cumbre ruso-ucraniana el jueves en Estambul.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había considerado asistir, precisó el martes que enviaría a su jefe de la diplomacia, Marco Rubio.DW con información de afp, efe