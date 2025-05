14 de mayo 1948: Colonización europea de Palestina

13 de mayo de 2025.-

Al Nakba, la catástrofe. La tragedia, el ultraje. La obscenidad eurocéntrica colonial.

El 14 de mayo de 1948, desde Europa y por europeos se impuso un colonialismo en Palestina, mal llamado Israel, ya que es un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel de la Biblia o el Israel semítico. El antiguo Israel, sea historia y/o mitología, toda ella pertenece al ancestro de lo que hoy es el pueblo nativo semita árabe palestino. El pueblo nativo semita árabe palestino, es el pueblo de permanencia continua desde milenios en dicho suelo. Es la síntesis de la milenaria cronología histórica.

El 14 de mayo de 1948, es la fecha de la colonización de Palestina por el movimiento fascista colonial europeo, denominado el sionismo. El sionismo no, no es un movimiento de liberación nacional. El sionismo es un movimiento eurocéntrico colonial.

El 14 de mayo de 1948, es la recolonización de Palestina en la que el colonialismo imperial Británico le entrega Palestina al movimiento europeo sionista.

El 14 de mayo es la entrega europea de Palestina a la Europa misma.

El 14 de mayo de 1948, es la fecha oficial de la conocida: Proclamación de la Creación del Estado de Israel. Así fue oficialmente registrada en sus archivos este hecho colonial. Décadas después sofistican su mentira y sádicamente la denominan la "Independencia" de Israel para ocultar con embellecimiento su carácter colonial. Es una burla, una mofa y una humillación a la dignidad humana decir que el 14 de mayo es la fecha de la "Independencia" cuando en realidad es la recolonización europea de Palestina.

El mal llamado Israel que se impuso el 14 de mayo de 1948, en Palestina, es un Israel que se impuso desde Europa sobre las bases de la falsificación de la historia, sobre la lógica de dominación y es una lógica de brutalidad y anacronismo colonial eurocéntrico.

El mal llamado Israel que se impuso en Palestina el 14 de mayo de 1948 desde Europa, es una estafa moral, filosófica, intelectual, artística, histórica, sociológica, arqueológica, antropológica, filológica, religiosa, estética, mediática, jurídica, política. Se trata de indoeuropeos, es decir, no semitas, conversos a la religión judía que se disfrazan de "Pueblo Judío", se disfrazan de semitas, se disfrazan de hebreos para ocultar el carácter colonial del mal llamado Israel.

En el marco del visible macabro genocidio que vive hoy el pueblo nativo semita palestino. Y además buscan expulsarlo de su suelo patrio. Ante tanta barbarie queremos hacer un llamado a la reflexión, a reestudiar, a revisarnos, pedimos un llamado a la sinceridad y a la honestidad:

Esto no es un conflicto religioso, esto es una causa de un pueblo nativo que se encuentra batallando contra un anacronismo eurocéntrico colonial. Basta de reducir al mundo arabo-persa a una mercancía religiosa. Eso es un reduccionismo, es totalmente artificial, es una ineptitud de un simplismo cómodo, mecánico y negligente. De una perfección errática que beneficia al fascismo colonial.

La Causa Palestina no es una causa religiosa ni de derechos humanos, es una Causa de liberación nacional contra un anacronismo eurocéntrico colonial.

"Esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo". Edward Said.

"La tragedia del pueblo nativo semita palestino, no nació en el mundo árabo-persa, es una tragedia que nació en Europa". Edward Said.

Esto nunca fue ni es un conflicto entre árabes y judíos, esto es un conflicto entre los árabes y la Europa colonial.

Hacemos un llamado, los judíos y judías, es lo relativo a la religión judía. No existe el "Pueblo Judío", no existe el "Pueblo Musulmán", no existe el "Pueblo Cristiano", no existe el "Pueblo Ateo", no existe el "Pueblo Feminista", no existe el "Pueblo Comunista", no existe el "Pueblo Capitalista", no existe el "Pueblo Gay". Es una vergüenza tener que explicar esto hoy en nuestro siglo XXI.

Hablar hoy en términos de "Pueblo Judío", no es más que la falsificación de la historia, es un epistemicidio propio de la inhumanidad eurocéntrica, con fines coloniales.

Creer, pensar, sentir, imaginar y fantasear que europeos conversos a la religión judía, es el pueblo judío, es realmente de ineptos, de tarados, lerdos. Es lo absurdo, es lo insensato, incoherente, inconsistente, insostenible. Amén de lo ridículo, fantoche, bufo y artificial. ¿Cuánta inmadurez?. Es una burla, es una mofa y humillación propia de la creativa arrogancia racista y supremacista europea. Es todo un disparate, un dislate. Es un adefesio, un sofisma envuelto en una fascinante estratagema. Pero más allá de todo esto, esto es necesario también para el genocidio, con fines de exterminio al pueblo nativo semita árabe-palestino.

Debemos descolonizar nuestras mentes.

No es suficiente ser solidario con el pueblo palestino si continuamos en la estética esclavitud intelectual, académica y política.

Prevalece una demagogia académica, intelectual y política que es operativa, funcional y orgánica. Existe mayor interés en lo estético que en lo analítico y científico. Es el momento del paso a una revolución intelectual ante el eurocéntrismo colonial nazi-fascista, sionista.

Esto no, no es un conflicto entre árabes (nativos palestinos) y los judíos (europeos de religión judía). Esto es un conflicto entre el pueblo nativo semita palestino y la Europa colonial.

Hoy existe toda una célebre alienación y enajenación que nos descuartiza como universalidad humana. Celebrar el aniversario del anacronismo eurocéntrico colonial, mal llamado Israel, es la cumbre de nuestra barbarie, salvajismo, atraso, inhumanidad, injusticia, racismo, oscurantismo y crueldad. Es una traición a la vida.

El tramposamente denominado Israel, aparte de ser un anacronismo colonial hoy en nuestro siglo XXI, es un enclave, es un laboratorio de guerra occidental contra el mundo árabo-persa. Es una base occidental de control, dominio, monopolio y sometimiento al mundo arabo-persa.

El occidente y su ecuación imperial.

Colonialismo. 1907. Informe Henry Campbell Bannerman.

En 1907 el Primer Ministro Británico Henry Campbell Bannerman, solicitó al Imperio Británico la necesidad de la creación de una alta comisión para el estudio de mecanismos que prolonguen, extiendan el destino y curso del colonialismo europeo. Cómo burlar el ciclo histórico imperial, colonial, es decir, el ciclo de: auge y caída e incluso cómo hacer que el mismo se convierta o transformarlo en un círculo "perpetuo" o mutarlo. Esta alta comisión fue conformada por europeos expertos y versados, un complejo equipo de científicos. El informe concluyó enfatizando al mundo árabe como una amenaza al orden colonial europeo y por lo tanto para impedirlo era menester toda infiltración de desintegración, división y separación. Inyectar entidades políticas al servicio de los intereses imperiales, combatir cualquier movimiento natural de unidad desde lo intelectual, cultural, étnico, histórico, político, religioso, económico, científico. Pero para materializar esta compleja operación imperial, debía ser mediante la implantación de un "Estado agente", con población extranjera afecta a Europa y a sus intereses. Para uno de los especialistas, Side Potam, sostenía que la población judía europea era la mejor opción para emprender esta necesidad colonial.

Colonialismo 1915. Sykes-Picot

Gran Bretaña y Francia imponen, trazan las fronteras en el Levante a fin de repartirse entre las dos respectivas fuerzas coloniales, los territorios de los pueblos nativos árabes. Siria y el Líbano pasarían a ser colonia francesa y Palestina, Jordania e Iraq pasarían a ser colonias británicas.

Colonialismo. Declaración de Balfour. 1917

El canciller Británico Arthur J. Balfour notifica al banquero inglés, de religión judía, Lionel Walter Rothschild a través de un comunicado, que su Majestad veía con beneplácito el establecimiento de un "Hogar Nacional Judío" en Palestina. El colonialismo británico le sede a futuro el territorio del pueblo nativo semita palestino a la propia Europa, específicamente al movimiento colonial europeo sionista.

Colonialismo. 1947. ONU Resolución 181. La Partición de Palestina. Mutilar el territorio palestino.

El movimiento colonial eurosionista se sirvió de las instancias legales para hacer las ilegalidades, logra penetrar, infiltrarse en la ONU en la que aprueban, ilegal e inmoralmente en 1947 la Resolución 181, que consistía en la Partición de Palestina. La ONU no está facultada a fragmentar el territorio de ningún pueblo del mundo, todo lo contrario, la ONU está para proteger la soberanía y territorio de los pueblos del mundo. Para aquel entonces la ONU estaba conformada por 57 países de los cuales 33 votaron a favor de dicha Resolución. Todo dentro una veloz corrupción de compra de cancilleres, gobiernos, chantajes y sobornos si no votaban a favor de dicha resolución. Nunca consultaron o notificaron al pueblo nativo palestino. Se violaron los Tratados de Atlanta, que establece que toda fuerza colonial al retirarse debe hacer entrega del territorio al pueblo nativo. Además en esa resolución le otorgan el 64 % del territorio Palestino a una minoría blanca foránea. Es decir, que el sionismo logró que desde la ONU le arrebataran, le cercenaran más de la mitad del territorio nacional al pueblo nativo palestino. Lo más cínico es que cuando se impone oficialmente dicho régimen colonial tomó el 78% del territorio y no el 64% que le fue otorgado. Supuestamente se debía crear un Estado judío (religión) y un Estado Palestino (pueblo). Hoy el colonialismo es miembro pleno de la ONU y el pueblo nativo no es miembro pleno, ya que no es realmente reconocido.

Entre 1947 y 1948 ante tantas masacres y terror perpetuado por los escuadrones de la muerte (europeos), el 5 por ciento de la población nativa palestina fue asesinada y el 80 por ciento huyó. Fueron expulsados. Más de 400 aldeas fueron arrasadas. El mundo occidental y más, muchos engañados, conmemoraron, embriagados espiritualmente, la Proclamación de la Creación del Estado de Israel.

La Resolución 181 debe ser abolida. Es una Resolución que viola los Estatutos de la ONU. Es ilegal, ilegitima e inmoral. Los gobiernos no lo van a hacer, pero los pueblos podemos exigir a nuestros gobiernos hacerlo. Democracia popular. Nos hemos dejado arrastrar, someter a la agenda occidental. No tenemos agenda propia y nos hemos convertido en elegantes advenedizos.

Colonialismo. 1997. Los Acuerdos de Oslo.

Después del frondoso levantamiento popular, la Intifada en 1987. La misma fue detenida en la que una cúpula Palestina firma con el colonialismo los humillantes Acuerdos de Oslo, violados a la postre por el propio régimen colonial. Hoy la Autoridad Palestina está al servicio traidor del colonialismo. A partir de Oslo la Causa Palestina había perdido su esencia y razón de ser. Las tiranías árabes traidoras para no ser eliminadas por el despotismo imperial occidental hacen público sus alianzas con el régimen colonial de Israel. Abandonan a su pueblo hermano palestino y normalizan con el colonialismo. La Causa Palestina iba camino al sepulcro.

Resurrección. 7 de octubre, 2023.

Reaparece una resurrección armada del pueblo nativo contra el colonialismo. Hamas, en octubre del 2023 hizo renacer, resucitar a la digna lucha de liberación del pueblo nativo Palestino contra el colonialismo eurocéntrico israelí. Hoy el pueblo Palestino se encuentra unido y claro. Sí y atrapado en una monstruosa lucha contra un enemigo colonial macabro e inhumano, un enemigo colonial que ha fortalecido su barbarie, sometiéndonos a todos en el mundo.

El sionismo es un gobierno mundial, es el motor de la atrofia imperial, el sionismo es el imperialismo mismo, el sionismo tiene gobiernos dentro de los gobiernos.

La liberación de Palestina, es la liberación del mundo…

Fin de la existencia del régimen colonial eurocéntrico de Israel, de lo contrario somos coparticipes y somos parte en el fortalecimiento y avance del fascismo más poderoso de nuestro tiempo.

El fin de las cruzadas no fue el fin del cristianismo, todo lo contrario, salvaguardó, rescató al cristianismo del oscurantismo y salvajismo eurocéntrico colonial.

El fin de la esclavitud no fue el fin de la producción económica.

El fin del nazismo no fue el fin del pueblo Alemán.

El fin de Al-Qaeda no es el fin del islam, todo lo contrario, lo salvaguarda y rescata de la barbarie.

El fin del anacronismo eurocéntrico colonial, mal llamado Israel, no es el fin del judaísmo, todo lo contrario, lo resguarda y rescata del salvajismo colonial. Una vez liberada toda Palestina, del rio al mar, la población que porta el gentilicio colonial "israelí" si lo desea, que pase a portar el gentilicio nativo palestino. Aquí no se trata de expulsar a nadie pero ser firmes y justos, es decir, fin del colonialismo.

El llamado de la historia universal. Sin abstracciones y piruetas polifacéticas. Revisemos la historia:

La digna gesta histórica de los pueblos nativos frente al colonizador ha sido y es, el de combatirlo, abolirlo y liberarse.

La liberación de cualquier pueblo nativo contra el colonialismo, es una victoria que pertenece a la universalidad humana. Es un aporte, una contribución y avance al humanismo universal.

Es bien sabido que dicho proyecto eurocéntrico colonial no se limita a Palestina, sino a todo el Levante fértil y más.

Por todos aquellos niños y niñas que se los tragó la tierra mediante las sofisticadas bombas del eurocéntrico nazi-sionismo colonial. Ante tanta obscenidad e inhumanidad, manifestamos fin del colonialismo en Palestina. El colonialismo no tiene derecho a existir.

Tenemos una cita con la historia y una deuda con la humanidad.

Ricardo Mohrez Muvdi. UPAL. Unión Palestina de América Latina

Hindú Anderi. Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina.

Susana Khalil. Asociación CANAÁN.