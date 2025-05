Gobierno colombiano ha recibido nuevas informaciones de un posible atentado contra Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Archivo-Web

13-05-25.-El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, advirtió este lunes que el Gobierno ha recibido «informaciones de inteligencia bastante graves» sobre un posible atentado contra el presidente Gustavo Petro.



«Han llegado informaciones de inteligencia bastante graves, sobre todo la última semana (…) de un atentado (…) La información que ha llegado es bastante seria (…) Esta vez las cosas fueron bastantes fehacientes como para uno creer y temer que algo puede estar en curso», expresó Benedetti en una entrevista con la emisora Caracol Radio.



El ministro resaltó que «hay algunas personas que se han venido reuniendo que les gustaría darle un golpe al presidente».



La semana pasada, Petro acusó al congresista estadounidense Mario Diaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, de dirigir reuniones con las que buscan sacarlo del cargo.



Petro también acusó al excanciller Álvaro Leyva de contactar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, donde el Gobierno y esa guerrilla negociaban la paz, para ver la manera de sacarlo del cargo.



Dijo, además, que Leyva, primer canciller de su Gobierno entre agosto de 2022 y febrero de 2024, hace parte del «complot» que «no es de colombianos, aunque haya colombianos,» y «por lo tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia, a la democracia y a la libertad de los colombianos».



Otras denuncias de posibles atentados



El pasado 10 de marzo, el presidente Petro afirmó que narcotraficantes que buscan controlar los cultivos de coca en el suroeste del país quieren asesinarlo y que «ya van cuatro intentos».



«Hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y aún la Policía no investiga, a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente», manifestó entonces Petro en un consejo de ministros televisado.



Igualmente, el mandatario denunció un mes antes que narcotraficantes compraron dos misiles para atacar su avión por el trabajo que está haciendo su Gobierno contra «las grandes mafias» del país.



Esa no fue la primera vez que Petro denunció este tipo de acciones, pues en septiembre pasado aseguró que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de que acabara 2024 en un atentado con un camión cargado con dinamita.



También en 2022, cuando era candidato presidencial, el hoy mandatario denunció que la banda criminal ‘La Cordillera’ pretendía cometer un atentado para asesinarlo.



Petro ha alimentado durante su mandato la idea de un golpe de Estado en su contra y de un plan para asesinarlo, sin señalar a nadie en particular, a través de mensajes publicados en sus redes sociales y en intervenciones públicas.

