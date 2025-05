Seis meses sin Julia Chuñil: manifestantes chilenos exigen justicia por la desaparición de la lideresa mapuche

Seis meses sin Julia Chuñil, lider Mapuche, desaparecida

9 de mayo de 2025.- A seis meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, destacada defensora territorial mapuche y presidenta de la comunidad de Putreguel en la Región de Los Ríos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y colectivos de derechos humanos realizaron este viernes nuevas jornadas de protesta y agitación en varias ciudades de Chile y el extranjero, exigiendo justicia y acciones concretas por parte del Estado chileno.



La figura de Chuñil, de 72 años, ha adquirido un carácter simbólico en el movimiento mapuche por la recuperación de tierras y la protección del bosque nativo. Antes de su desaparición el 8 de noviembre de 2024, lideraba una férrea resistencia contra la tala de 900 hectáreas de bosque en Máfil, territorio en disputa con intereses agroforestales.



En reiteradas ocasiones, la dirigenta había denunciado amenazas, hostigamientos y presiones para abandonar la lucha. En una de sus últimas intervenciones públicas, advirtió: “Si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables”.



Las movilizaciones de este 8 de mayo, que incluyeron concentraciones en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, se suman a una creciente presión sobre el Gobierno de Gabriel Boric, que hasta ahora ha sido criticado por su pasividad y lentitud en la investigación.



La familia de Chuñil, representada por su hijo Pablo San Martín y la abogada Mariela Santana, denuncian irregularidades en el proceso investigativo, como la falta de resguardo del sitio del suceso y la nula acción judicial contra el empresario señalado por la familia como principal sospechoso.



“La Fiscalía no ha respetado los protocolos de derechos humanos. Han allanado la casa de Julia con más rigor que la del sospechoso”, afirmó Santana, quien además señala una posible colusión institucional-empresarial para entorpecer el caso.



La desaparición de Chuñil no es un hecho aislado. Diversos organismos han documentado una decena de casos similares de defensoras y defensores ambientales desaparecidos o asesinados en las últimas décadas en Chile. Casos como el de Macarena Valdés (2016) y Emilia “Bau” Herrera (2021) resuenan como antecedentes de un patrón de criminalización y violencia contra líderes territoriales.



El Estado chileno ha sido objeto de reclamos internacionales. Incluso, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU envió una acción urgente al Gobierno, que fue rechazada por la administración Boric, lo que ha generado aún más indignación en las comunidades.



La implementación del Tratado de Escazú, firmado por Boric en 2022, ha sido señalada como una herramienta clave que el Gobierno aún no ha activado con firmeza en este caso, a pesar de que establece garantías para la protección de defensores ambientales.



Las comunidades mapuche, organizaciones feministas, colectivos socioambientales y activistas por los derechos humanos insisten: “¿Dónde está Julia Chuñil?” es una pregunta que no puede seguir siendo ignorada.