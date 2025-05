Dos tercios del calentamiento global son causados ​​por el 10% más rico, según un estudio

Inundaciones en Pakistán, en 2010 Credito: Flickr/CC BY-NC-ND 2.0/Abdul Majeed Goraya/IRIN

7 de mayo de 2025.- El 10% más rico del mundo es responsable de dos tercios del calentamiento global desde 1990, provocando sequías y olas de calor en las partes más pobres del mundo, según un estudio.



Si bien los investigadores han demostrado previamente que los grupos con mayores ingresos emiten cantidades desproporcionadamente grandes de gases de efecto invernadero, la última encuesta es la primera en intentar determinar cómo esa desigualdad se traduce en responsabilidad por el deterioro climático. Ofrece un sólido argumento a favor de la financiación climática y los impuestos sobre el patrimonio al intentar fundamentar con pruebas cómo muchas personas en el mundo desarrollado —incluido más del 50 % de los empleados a tiempo completo en el Reino Unido— tienen una mayor responsabilidad por los desastres climáticos que afectan a quienes menos pueden permitírselo.



“Nuestro estudio muestra que los impactos climáticos extremos no son solo el resultado de emisiones globales abstractas; sino que podemos vincularlos directamente con nuestro estilo de vida y elecciones de inversión, que a su vez están vinculadas con la riqueza”, dijo Sarah Schöngart, analista de modelos climáticos y autora principal del estudio.



Descubrimos que los emisores ricos desempeñan un papel importante en el impulso de los extremos climáticos, lo que respalda firmemente las políticas climáticas orientadas a la reducción de sus emisiones.



Se ha establecido claramente que los individuos más ricos, a través de su consumo e inversiones, generan más emisiones de carbono, mientras que los países más pobres, ubicados cerca del ecuador, soportan el peso de las consecuencias de condiciones climáticas extremas y el aumento de las temperaturas.



La nueva investigación busca cuantificar específicamente en qué medida la desigualdad en las emisiones contribuye al colapso climático. Para elaborar su análisis, los investigadores incorporaron evaluaciones de la desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero basadas en la riqueza a marcos de modelización climática, lo que les permitió atribuir sistemáticamente los cambios en las temperaturas globales y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos ocurridos entre 1990 y 2019.



Al restar las emisiones del 10%, el 1% y el 0,1% más ricos, modelaron los cambios en el clima y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos que se habrían producido sin ellos. Al compararlos con los cambios ocurridos, creían que podrían calcular su responsabilidad en la crisis que el mundo atraviesa actualmente.



En 2020, la temperatura media global fue 0,61 °C superior a la de 1990. Los investigadores descubrieron que aproximadamente el 65 % de ese aumento podría atribuirse a las emisiones del 10 % más rico del mundo, un grupo que definieron como quienes ganan más de 42 980 € (36 472 £) al año. Esto incluye a quienes perciben el salario medio de los empleados a tiempo completo en el Reino Unido, que es de 37 430 £.



Los grupos más ricos cargaron con una responsabilidad aún más desproporcionada: el 1% más rico –aquellos con ingresos anuales de 147.200 euros– fue responsable del 20% del calentamiento global, y el 0,1% más rico –las aproximadamente 800.000 personas en el mundo que ganan más de 537.770 euros– fue responsable del 8%.



“Encontramos que el 10% más rico contribuyó 6,5 veces más al calentamiento global que el promedio, mientras que el 1% y el 0,1% más ricos contribuyeron 20 y 76 veces más, respectivamente”, escriben en su artículo, publicado el miércoles en la revista Nature Climate Change.



El coautor Carl-Friedrich Schleussner afirmó: «Si todos hubieran emitido como el 50 % más pobre de la población mundial, el mundo habría experimentado un calentamiento adicional mínimo desde 1990». Por otro lado, si toda la población mundial hubiera emitido como lo hizo el 10 %, el 1 % o el 0,1 % más rico, el aumento de temperatura habría sido de 2,9 °C, 6,7 °C o unos 12,2 °C, una cifra completamente insostenible.



Los investigadores dijeron que esperaban que el análisis sirviera de base para intervenciones políticas que reconocieran las contribuciones desiguales de los más ricos del mundo al colapso climático y fomentaran la aceptación social de la acción climática.



La investigación llega en medio de una intensa resistencia de países como Estados Unidos, e incluso de recortes del Reino Unido y otros países europeos, a proporcionar financiación a los países más pobres para adaptarse al colapso climático y mitigar sus peores efectos.



“Este no es un debate académico; se trata de los impactos reales de la crisis climática actual”, añadió Schleussner. “La acción climática que no aborde las enormes responsabilidades de los más ricos corre el riesgo de desaprovechar una de las herramientas más poderosas que tenemos para reducir los daños futuros”.