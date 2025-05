(VIDEO) Al menos 26 muertos y 46 heridos en un ataque indio a Pakistán

07-05-25.-Las fuerzas armadas indias han lanzado en la madrugada de este miércoles una serie de ataques aéreos contra nueve posiciones "terroristas" en Pakistán y en áreas de Jammu y Cachemira, en medio de la escalada de las tensiones entre ambos países. Pakistán ha calificado el bombardeo como "un acto de guerra flagrante y no provocado" en el que han muerto al menos 26 personas y 46 han resultado heridas, según el portavoz del Ejército, el teniente general Ahmed Chaudhry. India, por su parte, ha negado objetivos civiles.Los ataques se han producido en seis lugares de Pakistán y en intercambios de disparos entre los dos ejércitos en Cachemira. Según Chaudhry, el ataque más mortífero ha causado 13 víctimas civiles, "incluidas dos niñas de tres años", en una mezquita de Bahawalpur, en el Punjab paquistaní, que tal y como ha denunciado la inteligencia india, estaba vinculada a grupos armados de Cachemira.Los ataques se han producido "a través de la frontera internacional en Muridke y Bahawalpur, y a través de la Línea de Control en Kotli y Muzaffarabad, Azad Jammu y Cachemira. La imprudente acción de la India ha acercado a los dos Estados con armas nucleares a un conflicto de grandes proporciones", han agregado las autoridades paquistaníes.India, por su parte, ha justificado la operación como una "respuesta precisa y contenida al brutal ataque terrorista de Pahalgam", en la Cachemira india, que dejó 26 muertos el pasado mes de abril. "Ningún objetivo civil, económico o militar paquistaní ha sido atacado. Solo se atacaron campamentos terroristas conocidos", ha asegurado en un comunicado."Hace poco, las Fuerzas Armadas de la India lanzaron la Operación Sindoor, atacando infraestructura terrorista en Pakistán y en el territorio de Jammu y Cachemira ocupado por Pakistán, desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas contra la India", ha agregado.En respuesta, las fuerzas de Pakistán han derribado cinco aeronaves indias. "La respuesta de Pakistán a India fue contundente y apropiada. Aviones de combate indios fueron derribados... La Fuerza Aérea de Pakistán derribó cinco aviones de combate indios", ha dicho el Gobierno en su cuenta oficial de X.Enfrentamientos armados en la frontera entre India y Pakistán en plena crisis tras el atentado contra turistasEnfrentamientos armados en la frontera entre India y Pakistán en plena crisis tras el atentado contra turistasSegún India, Pakistán ha violado el acuerdo de alto el fuego en la frontera de facto en la región de Cachemira con disparos de artillería. "Pakistán viola nuevamente el Acuerdo de Alto el Fuego al disparar artillería en Bhimber Gali, en la zona de Poonch-Rajauri. El Ejército Indio está respondiendo de manera apropiada y calibrada", ha dicho en X instantes después de que anunciara haber bombardeado campamentos terroristas en Pakistán.En las últimas semanas, la frontera entre India y Pakistán ha vivido momentos de tensión y enfrentamientos armados a raíz del atentado cometido por supuestos insurgentes contra turistas, la mayoría indios. Nueva Delhi acusó entonces a Islamabad de colaborar con los atacantes y anunció una serie de medidas contra Pakistán a modo de represalia, como el cierre del único paso fronterizo. Pakistán ha negado rotundamente cualquier implicación.El pasado miércoles 30 de abril, Pakistán anunció que India planteaba un ataque militar contra el país y que respondería a la ofensiva, acusando al país vecino de "asumirse el papel de juez, jurado y verdugo en la región".Pakistán derriba cinco aviones y defiende su derecho a responderEl primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha afirmado este miércoles que su país tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque de India perpetrado pasada la medianoche del miércoles."El astuto enemigo ha perpetrado un cobarde ataque en cinco lugares de Pakistán. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por India, y se está dando una respuesta adecuada", ha dicho en un comunicado la oficina del primer ministro horas antes de que su país derribase cinco aviones indios.Sharif ha agregado que "toda la nación está con las Fuerzas Armadas de Pakistán y la moral y el ánimo de toda la nación pakistaní son altos", mientras que ha indicado que el Ejército paquistaní "sabe muy bien cómo lidiar con el enemigo".Sharif ha convocado a una reunión del Comité de Seguridad Nacional a las 10:00 hora local del miércoles (7:00 hora peninsular española), según ha informado el ministro de Información, Attaullah Tarar. Esta será la segunda ocasión en que se reúna el comité desde que comenzó la escalada de tensión con India.Pakistán, además, ha informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los ataques con misiles de la India, calificándolos de "flagrante agresión" y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En su comunicación, ha subrayado su derecho a la legítima defensa, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.Guterres: "El mundo no puede permitirse una confrontación militar"El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho en un comunicado que "el mundo no puede permitirse una confrontación militar entre India y Pakistán". En este sentido, el diplomático ha expresado su profunda preocupación por las operaciones militares indias y ha instado a ambos países a la "moderación militar".El lunes, el secretario general advirtió que las tensiones entre los dos vecinos del sur de Asia habían alcanzado su nivel más alto en años y subrayó que "una solución militar no es la solución".Rusia expresa "una gran preocupación" por la escalada de hostilidades entre India y PakistánRusia expresa "una gran preocupación" por la escalada de hostilidades entre India y PakistánAmbos países ya se vieron sumidos en un enfrentamiento similar en 2019, tras otro atentado en la Cachemira india que se saldó con la muerte de 40 paramilitares indios. Entonces, India bombardeó supuestas bases insurgentes en Pakistán, a lo que Islamabad respondió bombardeando zonas aisladas en la India, lo que culminó la escalada de tensiones.Trump espera que el conflicto acabe "muy pronto"El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este martes que el conflicto entre India y Pakistán acabe "muy pronto". "Es una pena. (...) Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose en un poco del pasado. Llevan mucho tiempo luchando. Llevan muchas décadas y siglos luchando, de hecho. Solo espero que termine muy pronto", ha dicho en un acto en la Casa Blanca.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha conversado con sus homólogos indio y pakistaní y les ha instado al diálogo para reducir la tensión tras los ataques de India en Pakistán, según la Casa Blanca. Rubio "alienta a India y Pakistán a reabrir un canal de diálogo entre sus líderes para reducir la tensión y evitar una mayor escalada", ha declarado Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.Por su parte, Japón ha expresado su precoupación por la escalada militar del conflicto entre la India y Pakistán. "A Japón le preocupa mucho que esta incidencia pueda causar respuestas vengativas que conduzcan a la escalada del conflicto militar", ha dicho el portavoz del Gobierno, Yoshimasa Hayashi.China, además, ha instado a India y Pakistán a actuar con moderación y priorizar la paz y la estabilidad. El Ministerio chino de Asuntos Exteriores ha manifestado en un comunicado que lamenta la acción militar de India.Rutas de vuelo interrumpidasEl transporte aéreo está experimentando interrupciones en el norte de India y en algunos vuelos internacionales este miércoles tras la operación militar. Las aerolíneas internacionales Lufthansa, British Airways, Air France, Etihad y Oman Air se encuentran entre que evitan proactivamente el espacio aéreo paquistaní para sus vuelos a India.Qatar Airways ha anunciado oficialmente la suspensión temporal de sus vuelos a Pakistán, afirmando que esta decisión se tomó debido al cierre del espacio aéreo y priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación.IndiGo Airlines, la mayor aerolínea nacional de India, ha anunciado que los vuelos con origen y destino en las ciudades indias de Srinagar, Jammu, Amritsar, Leh, Chandigarh, Dharamshala y Bikaner podrían sufrir retrasos o cancelaciones debido a cambios en el espacio aéreo disponible.Air India también ha informado de la cancelación de todos los vuelos con origen y destino en Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh y Rajkot, ciudades ubicadas en el norte de India.