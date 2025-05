Trump ordena reabrir la cárcel de Alcatraz para albergar a los delincuentes “más violentos y despiadados” de EEUU

Credito: Web

05-05-25.-El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el domingo en redes sociales que ordenará a la Oficina de Prisiones reconstruir y reabrir Alcatraz como lugar para albergar a los delincuentes más violentos y despiadados de Estados Unidos.



“Ordeno a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabra un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido para albergar a los delincuentes más violentos y despiadados de Estados Unidos.



Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo y nos permiten expulsar a delincuentes que ingresaron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz será un símbolo de ley, orden y justicia”, escribió el presidente en Truth Social.



Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, funcionó como penitenciaría federal durante casi 30 años antes de su cierre en 1963, “debido a que la instalación era demasiado costosa para seguir operando”, según el sitio web de la Oficina de Prisiones.



Se estima que se necesitaron entre US$ 3 y US$ 5 millones solo para obras de restauración y mantenimiento para mantener la prisión abierta. Esta cifra no incluía los costos operativos diarios; la operación de Alcatraz era casi tres veces más cara que la de cualquier otra prisión federal, según el sitio web.



Actualmente, el Servicio de Parques Nacionales la gestiona como destino turístico y recibe aproximadamente 1,2 millones de visitantes al año.



Alcatraz fue designada Monumento Histórico Nacional en 1986. Sin embargo, dicha designación “puede considerarse para retiro a petición del propietario o por iniciativa del secretario del Interior”, según el Servicio de Parques Nacionales.



Sin embargo, existen ciertos criterios que hacen que un monumento pueda perder su designación, como “dejar de cumplir los criterios de designación; las cualidades por las que fue originalmente designado se han perdido o destruido”.



CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales para solicitar comentarios.



La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata de California, cuyo distrito incluye Alcatraz, rechazó la propuesta del presidente, calificándola de “poco seria”.



“Alcatraz cerró como penitenciaría federal hace más de sesenta años. Ahora es un parque nacional muy popular y una importante atracción turística. La propuesta del presidente no es seria”, escribió la congresista el domingo en X.



La idea parece haber sido planteada por el hijo del presidente, Donald Trump Jr., días después de que su padre asumiera un segundo mandato y firmara un decreto para enviar migrantes a la Bahía de Guantánamo, Cuba.

