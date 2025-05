La condición de China a Trump para poder negociar

China ha tomado nota de las reiteradas declaraciones hechas por EE.UU. a alto nivel, en las que manifiesta su disposición a negociar con el gigante asiático sobre los aranceles, y Pekín está haciendo su evaluación, afirmaron este viernes desde el Ministerio del Comercio chino, según recoge Global Times.

"Lucharemos, si hay que luchar. Nuestras puertas están abiertas, si EE.UU. quiere hablar", declaró un portavoz de Comercio, indicando que "las guerras arancelarias y comerciales fueron iniciadas unilateralmente" por el país norteamericano. "Si la parte estadounidense quiere hablar, debe mostrar su sinceridad, y estar dispuesta a tomar medidas en cuestiones como la corrección de las prácticas erróneas y la cancelación de la imposición unilateral de aranceles", añadió.

Asimismo, señaló que Pekín observó que Washington "ha seguido publicando recientemente información sobre el ajuste de las medidas arancelarias". El vocero dijo que "en cualquier posible diálogo o conversaciones, si la parte estadounidense no rectifica sus erróneas medidas arancelarias unilaterales, demostrará que EE.UU. no es totalmente sincero y socavará aún más la confianza mutua entre ambas partes".

"Decir una cosa, pero hacer otra, o incluso intentar la coacción y el chantaje bajo la apariencia de conversaciones, no funcionará con la parte china", concluyó.

A principios de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles masivos contra sus socios comerciales, que luego pausó y redujo al 10 % para la mayoría de los países, pero no para China

Washington impuso tarifas a los productos chinos que alcanzaron el 145 % y Pekín respondió con medidas similares, llegando a aranceles del 125 % sobre los artículos estadounidenses. Posteriormente, Trump no descartó bajarlos, si bien aclaró que la tasa no sería del 0 %.