Seis militares mueren en una emboscada en Colombia

28-04-25.-Seis militares colombianos murieron y otro más está desaparecido luego de un ataque de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la tropa en el departamento del Guaviare, en el sureste del país, confirmaron este domingo fuentes castrenses."Al momento, se confirma el asesinato de seis de nuestros héroes, entre ellos el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina Pushaina y Moisés David Cuadros Ruiz", informó el Ejército en un comunicado.⁠El ataque ocurrió en la madrugada del domingo en Charras, un remoto caserío del Guaviare donde un pelotón del Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París, "fue emboscado y atacado" por integrantes del grupo armado ilegal Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques (EMB) de las disidencias de las FARC, con el que el Gobierno tiene negociaciones de paz, dirigido por alias 'Calarcá'.Según el Ejército, el soldado profesional Jean Carlos Bolaño Romo "se encuentra desaparecido" y en la zona "se realizan labores de búsqueda y registro que permitan establecer el paradero" del uniformado.La información añadió que otros cinco militares "que habían sido secuestrados durante el ataque criminal fueron entregados a la comunidad de (el caserío) Guanapalo por miembros de este grupo armado ilegal".Los militares estaban encargados de la seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, usado por exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.Comisión para estudiar el ataque"Con estas acciones criminales se evidencia el incumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los acuerdos y protocolos suscritos en el marco de la mesa de diálogo y negociación, que adelanta el Gobierno nacional con el Estado Mayor de Bloques de las FARC, los cuales al día de hoy se encuentran vigentes", aseguró el Ejército.De igual forma rechazó "la presunta participación directa de algunas personas civiles en la situación presentada, hecho que será puesto en conocimiento de la autoridad competente y los organismos internacionales".El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en X que "una comisión independiente debe examinar de inmediato las circunstancias del ataque" en el Guaviare, "examinando desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego que se tomó con los frentes bajo órdenes de 'Calarcá'".El pasado 18 de abril, el Gobierno ordenó la suspensión de "las operaciones militares y las operaciones especiales de la Policía Nacional" contra el EMB, un día después de no prorrogar el cese al fuego bilateral con esos grupos.El conflicto armado se ha acentuado en las últimas semanas en el país con el asesinato de numerosos policías y militares, e incluso de civiles, en diferentes ataques.El pasado viernes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció que entre el 15 y el 25 de este mes once policías y cuatro soldados fueron asesinados, crímenes que atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo.*DW con información de efe, El Espectador y Rss