Ecuatorianos temen una cacería de opositores tras un supuesto complot contra Noboa

21-04-25.-Ecuador se encuentra en "alerta máxima" tras la publicación de un informe militar que advierte de posibles atentados contra el recién reelegido presidente Daniel Noboa y miembros del Gobierno. En un país donde la candidata Luisa González aún no ha reconocido su derrota, muchos temen un endurecimiento del régimen.



Ecuador sigue traumatizado por el asesinato, en agosto de 2023, del candidato presidencial Fernando Villavicencio a manos de sicarios colombianos. Por ello, la activación de todos los protocolos de seguridad de las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia preocupa a los ecuatorianos.



Preocupación en la oposición



Es el caso del guardia de seguridad Joselo Gordon. A él le gustaría ver pruebas más tangibles que un informe no divulgado: "Los ecuatorianos vivimos en pánico, con miedo de salir, no vivimos con seguridad. Eso es mentira, eso ha venido ya como un show, un teatro. El narcotráfico ha invadido a todo el Ecuador", lamenta.



Según el analista político Gustavo Isch, esta amenaza potencial podría utilizarse para amordazar a una oposición correísta ya debilitada por su reciente derrota electoral: "A los correístas y a la oposición, por ahí podrían caer algunos que no eran correístas. Para presionarlos, quitarles su presencia pública, para controlar a la oposición", explica.



Hace unos días circuló por las redes sociales una lista de políticos y periodistas, a menudo de la oposición, que deberían ser objeto de controles fronterizos. ¿Desinformación? Tal vez, pero las últimas desventuras de Diego Borja preocupan a muchos opositores: el candidato correísta a la vicepresidencia tuvo que abandonar precipitadamente el país, refugiándose en Colombia.



México rechaza cualquier implicación



Las autoridades han atribuido el presunto intento de asesinato a "organizaciones criminales asociadas a entidades políticas que perdieron las elecciones". Un mensaje de las Fuerzas Armadas advirtió sobre el presunto "traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República".



La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) negó "tajantemente" este sábado la vinculación con "supuestos actos delictivos" en Ecuador. "Nuestro país se guía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención", dijo la cancillería en un comunicado.





