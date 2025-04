Canciller Yván Gil califica de “falsa” la acusación de Ecuador sobre robo de actas en Caracas

18-04-25.-El canciller de la República, Yván Gil, rechazó el comunicado de la delegación diplomática del gobierno de Daniel Noboa, en el que acusan a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de robar el material electoral que no fue utilizado en Caracas para el último proceso presidencial de Ecuador.



"Ahora resulta que, ante las denuncias que han dejado al desnudo la podredumbre de la mafia que pretende dirigir el Ecuador, esa misma que se roba la democracia, persigue al pueblo y vende la soberanía al mejor postor, se les ocurre este triste y risible comunicado para desviar la atención", escribió Gil en canal de telegram.



Agregó que ese "gobierno nazi, traidor del legado del Libertador Simón Bolívar, del ejemplo inmenso de Manuelita Sáenz, del honor del Mariscal Sucre y del admirable General Eloy Alfaro, se arrastra hoy ante una mafia que promueve el fascismo y la persecución política. ¡Qué nivel de decadencia!".



"Quieren hacernos creer que su fracaso electoral, su derrota moral, puede taparse con estas patrañas diplomáticas. ¡No, señores! El mundo ya los ve como lo que son: un gobierno ilegítimo, ganster y mentiroso. Este comunicado es tan burdo, tan mal armado, que parece escrito por un guionista frustrado. Si al menos contaran buenas historias… Pero ni para eso les da", sentenció el diplomático venezolano.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador denunció este jueves, 17 de abril, el robo de material de las pasadas elecciones presidenciales en la ciudad de Caracas, Venezuela, por funcionarios armados.



La información suministrada por la Cancillería ecuatoriana da cuenta que los sujetos armados se movilizaban en vehículos sin placas, quienes interceptaron el transporte de DHL Caracas y procedieron a sustraer los siete bultos con el material electoral que no se utilizó, teniendo en cuenta que allí no se realizó la jornada.



“El material electoral que no fuera utilizado en Caracas (...), fue objeto de un hecho delictivo perpetrado por hombres armados que se movilizaban en vehículos sin placas, quienes se identificaron como integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los que interceptaron el transporte de DHL Caracas y sustrajeron los siete bultos con el material electoral", precisó.



La Cancillería señaló que "este repudiable hecho resulta aún más grave, considerando que el referido material electoral estaba marcado como valija diplomática por medio de los sellos correspondientes".



Subraya que esto "constituye una violación a los principios que regulan la institución de la valija diplomática como herramienta fundamental en la comunicación entre los gobiernos y sus misiones diplomáticas y consulares en el extranjero".



Según lo comunicado, la empresa de mensajería DHL, después de ocurrido este incidente, recibió una llamada indicando que podía retirar los paquetes de una dirección específica, por lo que los referidos bultos se encuentran en custodia de DHL Caracas.



