Marco Rubio apoya la eliminación del TPS para los venezolanos

Lo que genera protestas de activistas.



17 de abril de 2025.-El secretario de Estado de Estados Unidos., Marco Rubio, recomendó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos, según una carta interna enviada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó Noticias de CBS.com



"El Departamento de Estado de Estados Unidos. ha determinado que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos al amparo del Título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1254a, es contrario al interés nacional de Estados Unidos", escribió Rubio en la carta del 31 de enero. "Por consiguiente, recomiendo que se cancele la designación de Venezuela de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1254a(b)(3)(A)-(B)".



La carta se dio a conocer durante un caso judicial federal en el que grupos de defensa de los venezolanos, incluido el Caucus Venezolano-Americano, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional para intentar mantener las protecciones otorgadas bajo la administración Biden en enero.



La administración Trump apeló la decisión y la carta de Rubio se publicó como parte de los documentos presentados por el gobierno. Activistas venezolanos conmocionados por el cambio de postura de Marco Rubio



"No me sorprende, pero sí me resulta doloroso, impactante e impactante", declaró Adelys Ferro, activista venezolana y fundadora del Caucus Venezolano-Americano, en una entrevista con CBS News Miami. El grupo de Ferro es uno de los demandantes en la demanda que busca extender el TPS por 18 meses más.



"Les presento al Secretario de Estado Marco Rubio, exsenador Marco Rubio, expatrocinador del TPS para venezolanos en 2019, quien apoyó la valentía del pueblo venezolano", declaró Ferro, expresando su consternación por lo que describió como un sorprendente cambio de política.



En marzo de 2022, Rubio instó al gobierno de Biden a extender las protecciones del TPS para los venezolanos, citando la crisis actual bajo el régimen de Nicolás Maduro.



Ahora, como Secretario de Estado, la recomendación de Rubio pondría fin a esas protecciones, independientemente de cuándo se solicitara.



"Es doloroso, pero creo que es muy revelador y creo que finalmente estamos conociendo y descubriendo el verdadero apoyo que algunos funcionarios electos nos brindan en Estados Unidos", añadió Ferro.



CBS News Miami contactó a la oficina de Rubio para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta hasta la fecha de publicación.