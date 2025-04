(VIDEO) Detienen a "Foster" hombre que fingió haber rescatado a la periodista venezolana Elianta Quintero en la discoteca 'Jet Set'

17-04-25.-La Policía Nacional de República Dominicana informó la detención de Rafael Rosario Mota, alias "Foster", de 32 años, quien según las autoridades, "se hizo pasar por supuesto héroe en la tragedia ocurrida recientemente en la discoteca Jet Set".El detenido ofrecía entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a la periodista venezolana Elianta Quintero.El arresto se produjo justo cuando salía de una nueva entrevista en una plataforma digital, donde volvió a repetir sus falsos testimonios a cambio de dinero, como parte de un media tour que venía realizando con información manipulada y declaraciones inventadas.“Yo soy el joven que anda circulando sobre los videos, sobre la tragedia de la discoteca Jet Set. Mentí en esos videos, yo no estaba ahí, yo no rescaté a esas personas”, dijo el acusado en un video que difundieron las autoridades.La Policía Nacional de República Dominicana informó la detención de Rafael Rosario Mota, alias "Foster", de 32 años, quien según las autoridades, "se hizo pasar por supuesto héroe en la tragedia ocurrida recientemente en la discoteca Jet Set", ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.El arresto se produjo justo cuando salía de una nueva entrevista en una plataforma digital, donde volvió a repetir sus falsos testimonios a cambio de dinero, como parte de un media tour que venía realizando con información manipulada y declaraciones inventadas.“Yo soy el joven que anda circulando sobre los videos, sobre la tragedia de la discoteca Jet Set. Mentí en esos videos, yo no estaba ahí, yo no rescaté a esas personas”, dijo el acusado en un video que difundieron las autoridades.Por su parte, la periodista venezolana Eliana Quintero afirmó durante una entrevista no saber con certeza si era cierto que el ciudadano republicano estuviera presente en el lugar de los hechos. “Si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron, si lo vio en declaraciones anteriores no es una respuesta que yo tengo”, apuntó.Lo que sí señaló la venezolana fue que en todas las entrevistas y espacios en los que le permitieron hablar, reiteraba que no recuerda el rostro de las personas que la rescataron: “Y no fue una sola persona sino que me sacaron entre varios, no me acuerdo, estaba oscuro, yo no puedo afirmar quienes estaban en ese momento”.