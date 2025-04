Marchan miles en Italia contra el rearme de Europa

Marcha en Italia contra el rearme de Europa

5 de abril de 2025.- Una multitudinaria manifestación, convocada por el izquierdista Movimiento Cinco Estrellas (M5S), recorrió hoy las calles de Roma para pronunciarse contra los planes armamentistas de Europa.



A la convocatoria lanzada por el líder del M5S, Giuseppe Conte, respondieron unas 100 mil personas, según cálculos iniciales, en representación de varias de las más importantes fuerzas opositoras, incluidos el Partido Democrático (PD), Refundación Comunista y la Alianza de los Verdes e Izquierda Italiana (AVS), entre otras.



También se sumaron miembros de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) y varios de los más importantes sindicatos y movimientos estudiantiles de este país, quienes a las 13:00 hora local se reunieron en la céntrica Plaza Vittorio Emmanuel II, desde donde una hora después partieron hacia la histórica Vía de los Foros Imperiales.



En el llamado del M5S a esta concentración se señala que la intención principal es impugnar el rearme italiano y europeo, con un incremento de los gastos militares en un momento de dificultad económica para muchas familias.



“En 2025, millones de ciudadanos y empresas se verán abrumados por un torbellino de aumentos de precios sin precedentes”, con “facturas altísimas, salarios insuficientes, un sistema de salud colapsado”, mientras “el gobierno sigue destinando miles de millones de dólares al gasto militar”, apunta la proclama.



“Es una plaza que hemos puesto a disposición de todos y estoy contento de que las principales fuerzas de la oposición están representadas aquí”, declaró Conte a medios informativos poco antes de que comenzara esta histórica marcha.



“No queremos un plan de rearme de ochocientos mil millones de euros, queremos una vía hacia la paz que tenga a Europa como protagonista”, dijo el máximo representante del M5S.



Por su parte, Alessandra Todde, una de las más importantes figuras de ese partido y actual presidenta de la región de Cerdeña, expresó que “somos la resistencia a este sistema y no dejaremos que nadie nos robe la esperanza. No nos dejemos encantar por la lógica de las armas”.



“En este momento, Italia debe mirarnos a nosotros, no a quienes quieren retrotraerla al pasado”, añadió Todde.



Sin embargo, la iniciativa mostró fisuras en la centroizquierda italiana, pues la presidenta del PD, Elly Schlein desoyó la invitación del M5S y se ausentó, debido a diferencias internas dentro de esa fuerza en el tema del rearme europeo, aunque si asistieron varios senadores, diputados y otras figuras políticas de su partido.



Tampoco se sumaron a esta iniciativa las fuerzas opositoras Acción e Italia Viva, por diferencias con el discurso de Conte.



En el acto se dio a conocer un comunicado de los parlamentarios del M5S, integrantes de las Comisiones de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados y del Senado, quienes señalaron que “los ciudadanos italianos no necesitan más armas, más tanques ni más misiles”, sino “más médicos y enfermeras, una atención sanitaria más eficiente”.