(VIDEO) Popularidad de Trump se desploma a solo 43% y va en caída libre

Según la encuesta realizada por el instituto Ipsos para Reuters publicada el miércoles 2 de abril, Donald Trump sólo cuenta con una opinión favorable del 43% de los estadounidenses (-2 puntos en comparación con la encuesta anterior del 21-23 de marzo). 1.

Esta cifra es, por el momento, significativamente más baja que los promedios agregados por varios institutos y analistas independientes (que sitúan a Trump en torno al 47% de popularidad), pero podría presagiar una caída duradera de la confianza tras el Signal gate y la imposición de aranceles «recíprocos».

La encuesta de Ipsos, realizada del 31 de marzo al 2 de abril, refleja sobre todo el impacto del escándalo Signal gate: el intercambio de información altamente sensible sobre los ataques estadounidenses en Yemen a través de un servicio de mensajería pública no segura, revelado por un artículo de The Atlantic el 24 de marzo.

La investigación revela que más de la mitad de los votantes republicanos (58%) consideran «imprudente» que altos cargos de la administración Trump utilicen aplicaciones de mensajería no seguras.

Desde que se reveló la existencia del grupo «Houthi PC small group», fuentes cercanas al asesor de seguridad nacional Mike Waltz, responsable del Signal gate, han declarado que este último tenía «al menos 20 grupos» dedicados a diversas crisis mundiales.

Afecta su gestión de la economía

Los encuestados dieron a Trump malas notas por su gestión de la economía, que el 37 por ciento aprobó, y el 30 por ciento aprobó su trabajo para hacer frente al alto costo de la vida, un tema que también persiguió a Biden.

Alrededor de la mitad de los encuestados –el 52 por ciento– se mostró de acuerdo con la afirmación de que el aumento de los aranceles sobre los automóviles y sus piezas, parte del nuevo impulso arancelario que Trump desvelaba el miércoles, perjudicará a las personas cercanas a ellos, y casi la misma proporción dijo que el aumento de los aranceles haría más daño que bien.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses -en su mayoría del Partido Republicano de Trump- dijeron que no estaban de acuerdo con las afirmaciones de que los gravámenes harían daño.

Trump ha organizado un torbellino de cambios políticos desde que asumió el cargo. Sus políticas arancelarias han asustado a los inversores, provocando una venta masiva de acciones ante la preocupación de que puedan desencadenar una recesión.