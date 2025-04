Gobierno de Trump ha detenido a 113.000 inmigrantes y expulsado de EEUU al menos a 100.000

Credito: Web

02-04-25.-El Gobierno del presidente Donald Trump ha detenido desde su investidura el 20 enero a 113.000 inmigrantes y expulsado de EE.UU a 100.000 de ellos bajo su promesa de deportaciones masivas, según dijo una fuente del Departamento de Seguridad Nacional al diario New York Post.



Se desconoce cuántos detenidos tienen expediente criminal o su procedencia, pero según la fuente la mayoría han sido enviados a México. En los primeros 50 días de presidencia fueron arrestados 32.000 inmigrantes, agrega.



El Gobierno de EE.UU. lleva a cabo una intensa ola de arrestos y expulsiones de inmigrantes, de los que una parte están siendo enviados a una megacárcel en El Salvador, para cumplir su promesa de campaña de deportar indocumentados y miembros de pandillas, aún desobedeciendo las órdenes judiciales de parar las expulsiones.



El mandatario ha recurrido a un antigua ley que le permite expulsar de inmediato a «enemigos extranjeros» y la está usando contra venezolanos, acusándoles de ser miembros del Tren de Aragua (TDA) sin presentar evidencia.



La Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado esa acción en un tribunal, que ordenó detener las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.



Sin embargo, el pasado domingo el Departamento de Estado confirmó que expulsó a otros 17 inmigrantes por presuntamente ser miembros del TDA.



El diario neoyorquino también mostró estadísticas que muestran que el cruce en la frontera sur, entre México y EEUU, ha disminuido desde septiembre de 2024, cuando 53.858 personas entraron al país, hasta marzo de 2025, cuando la cifra fue de 7.000.



En octubre cruzaron la frontera 56.523, en noviembre 46.615, en diciembre 47.322 y en enero -en que hubo la transición del Gobierno del presidente Joe Biden al de Trump- la cifra bajó a 29.101; en febrero se redujo a menos de la mitad, con 8.347, y en marzo a 7.000.



«Las entradas ilegales a Estados Unidos ya no son una vía encubierta para obtener estatus», dijo la fuente al New York Post, y aseguró que los inmigrantes tienen ahora «miedo» de las consecuencias del cruce ilegal de la frontera.



«Todos los que son capturados son acusados ​​y cumplen una condena», indicó además al diario neoyorquino.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 656 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)