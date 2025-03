OIT cuestiona acoso a libertad sindical en Panamá

Protesta de trabajadores en Panamá

26 de marzo de 2025.- La Organización Internacional del Trabajo ( OIT) cuestionó el acoso a la libertad sindical en Panamá e indicó al Gobierno la reapertura de cuentas bancarias a obreros de la construcción, trascendió hoy.



Según explicó el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, ante esa medida de carácter político, la agrupación que representa a más de mil afiliados presentó esa demanda ante la OIT a finales del año pasado.



El más reciente dictamen de la OIT, precisó, cataloga de violación fragante a la libertad sindical que se impida colocar depósitos y los desembolsos de los entes emisores públicos, entre ellos Banco Nacional y la Caja de Ahorros, entre otros.



Además señala que una investigación por supuesto lavado de dinero abierta por el Ministerio Público contra Suntracs quedó archivada por falta de pruebas.



La OIT en sus recomendaciones, agregó, indica al Ejecutivo que adopte medidas inmediatas para que esa agrupación y otras dispongan de sus fondos y se retome la operatividad de la administración de sus cuentas bancarias.



Méndez ha denunciado de manera frecuente que Suntracs enfrenta acciones ilegales de este tipo, además de la persecución de sus dirigentes, por encabezar protestas populares contra la minería metálica en 2023 y ahora en rechazo a la ley 462 de la Caja de Seguro Social, que establece la privatización de la entidad pública, el robo de sus recursos y afecta a los trabajadores y sus familiares.



“Ni en tiempos de la dictadura vivimos algo así”, indica un anterior comunicado de ese colectivo y agrega que incluso ante evidentes casos de corrupción enjuiciados en el país canalero como Banistmo, Odebrecht, New Business, Blue Apple, Panama Papers, Pandora Papers o Financial Pacific, entre otros, se ha procedido contra los imputados de esta manera.



Similar medida no se ha adoptado, precisa, ni contra los banqueros que permitieron el lavado de esos dineros ilícitos ni de otras procedencias lo que mantiene al sistema bancario de Panamá en todas las listas grises y negras existentes, calificado como un paraíso fiscal que utilizan evasores y del crimen organizado internacional como los que existen en otras latitudes, incluido Estados Unidos.



El cierre de las cuentas de Suntracs y de una Cooperativa asociada al gremio atenta contra los fondos legales que provienen de la cuota sindical y de los ahorros de los trabajadores, y de esa manera buscan impedir el funcionamiento normal de unos de los principales baluartes de la lucha del pueblo, añade el texto.