(VIDEO) Siguen en Turquía las protestas tras la detención del alcalde Imamoglu, con más represión policial

23-03-25.-La Policía turca impidió este viernes por la fuerza una manifestación en Esmirna, la tercera ciudad de Turquía, contra la reciente detención del alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, considerado el principal rival político del presidente, Recep Tayyip Erdogan.Los agentes reprimieron con porras, cañones de agua a presión y gases lacrimógenos una concentración de estudiantes ante la Universidad Dokuz Eylül de Esmirna.Anoche se produjeron también enfrentamientos entre manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarias, con los agentes de la Policía en Ankara, Estambul y Esmirna.Ante las nuevas protestas, las autoridades de Ankara e Esmirna prohibieron todo tipo de manifestaciones de aquí al martes que viene.Por su parte, la gobernación de Estambul prohibió las concentraciones hasta finales de marzo y decretó hoy el cierre generalizado de todas las avenidas de acceso hacia el Ayuntamiento.De esta forma, queda aislada la mitad de la península histórica de Estambul, cortándose también el tránsito por los puentes sobre el Cuerno de Oro.No obstante, un grupo de trabajadores, militantes de la Federación de Sindicatos Revolucionario de Trabajadores (DISK), inició este viernes a mediodía a marchar hacia la plaza Saraçhane, donde se encuentra el Ayuntamiento de Estambul.«Vais a respetar el derecho constitucional del pueblo a protestar democráticamente. Cualquier orden en contra de esto es ilegal», dijo ante una multitud este viernes Özgür Özel, líder del principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP.El líder opositor habló en una manifestación de la alcaldía del municipio de Beylikdüzü, en la parte europea de Estambul, cuyo primer edil también fue arrestado el miércoles pasado junto a Imamoglu.Desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior se ha pedido a la ciudadanía no protestar sino esperar en calma la decisión judicial sobre el caso Imamoglu, acusado de corrupción y de apoyar el terrorismo mediante acuerdos preelectorales con la izquierda kurda.El líder del CHP animó a los ciudadanos de toda Turquía a salir a las calles este viernes a las 20.30 hora local (17:30 GMT).«De manera democrática, sin recurrir a la violencia, sin destrucción, sin incendios ni saqueos, las calles son nuestras, las plazas son nuestras», dijo Özel.«Si alguien intenta pararos con barreras y órdenes ilegales, apartadlas sin hacer daño a la policía», concluyó.Mientras, el propio Imamoglu informó este viernes a través de su cuenta en X que se ha abierto una nueva investigación en su contra, esta vez por la apertura de guarderías.«Se ha abierto una investigación contra mi por abrir guarderías. Me hubiera gustado prestar declaración pero de momento estoy bajo custodia. Habría defendido las guarderías que he construido para los niños de esta ciudad. Continuaremos cometiendo el crimen de abrir guarderías», señaló el alcalde detenido.Desde el arresto de Imamoglu, el miércoles, unas 40.000 personas se han afiliado al CHP, informó el partido en un comunicado.El partido opositor anunció que instalará el domingo urnas en todo el país para que todos los ciudadanos puedan participar en una votación simbólica y respaldar a Imamoglu como candidato para las elecciones presidenciales, previstas por ahora para 2028, aunque se espera que sean adelantadas.