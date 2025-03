Bolivia: Llaman al pueblo a enfrentar plan conspirativo contra el presidente Arce

Un llamado a la iniciativa, la lucha frontal y la ofensiva del pueblo boliviano destaca hoy el periódico de análisis político La Época frente a la amenaza de acortar el mandato del presidente, Luis Arce.

“El multimillonario boliviano, Marcelo Claure, ha sostenido que Luis Arce debería adelantar las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. De inmediato algunos políticos y opinadores salieron en su apoyo”, destaca el semanario en su número 1094.

Afirma que los deseos casi obsesivos del “multimillonario nacido en Bolivia que prefiere identificarse como norteamericano» y busca cerrar el ciclo del Proceso de Cambio iniciado en 2006 podría parecer la simple opinión o el capricho de un hombre.

Sin embargo, advierte, quien sostiene que apoyará a toda la oposición, fragmentada o unificada, actúa de manera coincidente con otros sectores de la derecha.

“(…) En realidad esa publicación coincide con el anuncio de sectores ultraderechistas del departamento de Santa Cruz de llevar adelante medidas de hecho contra el Gobierno de Arce (…) en los próximos días (…).”

Añade que el objetivo de desestabilizar con el pretexto de los problemas de abastecimiento de combustible y del rechazo a la disposición séptima de un decreto supremo que establece sanciones contra el agio y la especulación de alimentos, vuelve a cobrar vigencia.

“Tanto la posición de Claure y de dirigentes cívicos de Santa Cruz -sostiene la publicación-, vuelvan a darle oxígeno al proyecto de acortamiento de mandato, que figura en la agenda de la oposición desde 2021 (…)”.

Indica al respecto que, de nuevo, es la guerra híbrida desplegada contra el Proceso de Cambio y el Gobierno popular.

Subraya que esta estrategia no solo no ha cesado, sino que tiende a incrementarse con los objetivos, no contradictorios, de que el dignatario renuncie o que su imagen siga sufriendo mayor desgaste.

“Esta guerra híbrida -sostiene La época-, devela la relación estrecha entre economía, política y subversión ideológica”.

Considera el periódico que con la primera se afecta la base material que posibilitó atender las necesidades acumuladas en décadas por las amplias masas de trabajadores de la ciudad y el área rural.

Indica que con la segunda se mina los fundamentos de la presencia de las clases históricamente subalternas en el ejercicio del poder político.

En relación con la tercera, asegura que se busca destruir el sistema de creencias que cohesiona al campo nacional-popular-comunitario y le otorga un sello al Estado Plurinacional.

Opina el escrito en este contexto, en referencia a la división actual de la izquierda, que resulta grave que una facción a la que califica de conservadora del campo popular sea la que más ha servido a esos planes imperiales para la ejecución de esta guerra multidimensional.