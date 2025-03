Familia de la estudiante de EEUU desaparecida en Punta Cana pide al gobierno dominicano que se le declare muerta

Los padres de Sudiksha Konanki, la joven estadounidense de origen indio que es buscada por las autoridades dominicanas, pidieron este lunes formalmente a la Policía Nacional que declaren fallecida a su hija.



La joven de 20 años fue vista por última vez la madrugada del seis de marzo en la playa del hotel Riu en la zona este del país.



Una fuente de entero crédito dijo a Diario Libre que Subbarayudu y Sreedevi Konanki, los progenitores de Sudiksha hicieron el pedido a través de una carta enviada al cuerpo del orden.



Conforme al documento, expresaron que creen que su hija murió ahogada en la playa y que el joven que estaba con ella está diciendo la verdad. El estadounidense Joshua Riibe ha sido sometido a varios interrogatorios, ya que, según videos de seguridad, fue el último que estuvo con ella.



Los padres, asimismo, conforme a la misiva, reconocieron el esfuerzo de las autoridades dominicanas en las labores de búsqueda desplegadas desde hace más de 10 días.



Sudiksha Konanki arribó al país el tres de marzo junto a unas amigas para pasar unos días de vacaciones. Fue vista por última vez el día seis del mismo mes a las 4:15 de la madrugada cuando estaba en la playa. Presuntamente los jóvenes habían ingerido bebidas alcohólicas. Un video de seguridad la muestra cuando se dirige a la playa junto a sus amigas, quienes se fueron del país hace unos días.



El grupo estaba en la playa, pero sus amigas se fueron y la joven se quedó junto a Joshua Riibe, de 22 años, también estadounidense.



Recurso de hábeas corpus

Los abogados del joven sometieron este lunes un recurso de hábeas corpus para evitar que el Ministerio Público lo detenga.



El recurso está pautado a conocerse este martes a las 2:00 de la tarde en la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, la jurisdicción correspondiente.



Testimonio de Joshua Riibe

Conforme a datos suministrados por las autoridades, durante interrogatorios, Joshua Riibe reveló que conoció a Sudiksha ese jueves seis de marzo y que luego fueron, junto a los demás, a la playa. Dijo que se quedaron solos en la madrugada y que una ola gigante los arrastró y él la sacó hasta la orilla como pudo.



Agregó que ella, sin salir de la playa, trató de buscar sus pertenencias, ya que el agua le daba por las rodillas y que cuando se volteó no la vio más.



Señaló, que, como estaba embriagado y cansado, se durmió en uno de los muebles ubicados en la orilla hasta que el sol y las picaduras de mosquitos lo despertaron. Expresó que no supo más de la joven y que asumió que se había retirado y que luego, por un amigo, fue que se enteró que era buscada por sus amigas porque no volvió a su habitación en el hotel.