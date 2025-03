UNICEF denuncia agresiones sistemáticas de tropas israelíes contra los niños palestinos

“Casi la totalidad de los 2,4 millones de niños” que residen en la Cisjordania Ocupada, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, “se ven afectados de alguna manera”, aseguran desde el Unicef.

17 de marzo de 2025.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mostró este lunes su preocupación por los niños de Palestina que, según subraya el ente, “con demasiada frecuencia, los niños del Estado de Palestina son víctimas de este conflicto implacable”.



La declaración de la entidad de Naciones Unidas fue indicada por el director Regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder, tras finalizar una misión de cuatro días a Cisjordania y la Franja de Gaza.



Beigbeder aseguró que “casi la totalidad de los 2,4 millones de niños” que residen en la Cisjordania Ocupada, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, “se ven afectados de alguna manera”.



“Algunos niños viven con un miedo o ansiedad tremendos; otros enfrentan las consecuencias reales de la privación de asistencia humanitaria y protección, el desplazamiento, la destrucción o la muerte. Todos los niños deben ser protegidos”, añadió.



Siguiendo esa línea, el alto funcionario subrayó que de no existir la ayuda que se brinda desde el organismo al territorio palestino, “aproximadamente un millón de niños viven sin los elementos básicos que necesitan para sobrevivir”.



De acuerdo con medios árabes, la cifra de niños muertos en En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, asciende a los 200 desde el inicio del conflicto en octubre del 2023.



En tanto, el director Regional de UNICEF advirtió que “los niños no deben ser asesinados, heridos ni desplazados, y todas las partes deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.



“Es necesario satisfacer las necesidades esenciales y de protección de los civiles, y se debe permitir que la asistencia humanitaria fluya con rapidez y a gran escala”, recalcó



Asimismo, recordó que “decenas de miles de niños han muerto o resultados heridos. No debemos volver a una situación que aumente estas cifras”.



Vale acotar que desde el inicio del genocidio por parte del régimen de Israel contra Gaza, más de 42.000 palestinos han perdido la vida, de ello, apuntan las autoridades sanitarias, la mayoría son mujeres y niños.



Asimismo, se puntualiza que la cifra de muertos es de acuerdo a los registros a los que se ha tenido acceso, pues presumiblemente alrededor de 10.000 mil palestinos se encuentran bajo los escombros.