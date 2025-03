(VIDEO) "Se han vulnerado algunas conquistas": Cuba se enfrenta a un incremento de la mendicidad

La aguda crisis económica que enfrenta Cuba, sumada a cuestiones sociales como el desarraigo familiar, la emigración de jóvenes y el envejecimiento demográfico, han causado un aumento en los últimos años de las personas con conducta deambulante y la mendicidad, relataron especialistas a Sputnik.

En declaraciones a Sputnik, Luis Emilio Aybar Toledo, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, señaló que el impacto de la pandemia Covid-19 en sectores como el turismo—una de las principales actividades del país— determinó, por ejemplo, la disminución de la captación de divisas.

"Desde el primer mandato del presidente (Donald) Trump, ha existido una persecución más fuerte a nuestras transacciones y comercio internacional, unido a la inclusión de la isla en la lista de países 'patrocinadores del terrorismo'. Todo ello coincidió con la aplicación de reformas económicas internas que no dieron los frutos buscados", subrayó.

De acuerdo con el especialista, frente a ese escenario, "no hemos sido capaces de ser suficientemente efectivos en las transformaciones; existen errores y deficiencias que nos impiden alcanzar determinados resultados en ese ambiente tan hostil".

Todo ello, ahondó, genera "una precarización de la vida, el incremento de la mendicidad y la pobreza, nunca comparables con la de otras naciones, pero sí preocupantes respecto a nuestra propia realidad".

"Una de las cuestiones que más llamaba la atención de los visitantes extranjeros era que el país, pese a su crisis económica, no tenía tanta gente en situación de calle, ni pidiendo dinero", consideró el experto, situación que adjudicó a "las características de nuestro modelo que nos permite gestionar la crisis con un piso ético, de humanismo y derechos para la sobrevivencia familiar y personal".

Mencionó al respecto algunas iniciativas que garantizan servicios de cuidado a domicilio: la entrega de recursos a grupos vulnerables, la responsabilidad social de empresas estatales y privadas, el programa nacional para el adelanto de las mujeres y la aprobación del Código de las Familias. "Existe una mirada más intersectorial del fenómeno, pero sigue siendo insuficiente", señaló.

"La cuestión clave es que se genere un ambiente económico y social más favorable, porque mientras tanto vamos a estar apagando los fuegos, tratando de resolver los problemas que surjan, cuya base son, precisamente, las dificultades para el desarrollo de la vida", añadió.

A comienzos de 2024, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba anunció la identificación de 1.236 comunidades en situación de vulnerabilidad en el país, la mayoría de ellas en proceso de transformación integral, con proyectos encaminados a la búsqueda de soluciones a las problemáticas y el estímulo a los cambios en los estilos y modos de vida.

Costos sociales y económicos

El economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, resaltó el incremento de los costos de vida en la mayor de las Antillas, "debido a que los precios no se corresponden con los ingresos percibidos por los trabajadores asalariados, por ejemplo".

De acuerdo con el académico, al realizar un balance de los salarios vigentes, resulta que 1.528 pesos constituye la jubilación promedio del país, 2.100 el salario mínimo y 5.600 el sueldo aproximado de algunos profesionales; al compararlo con el valor real de una canasta alimentaria reducida, "vemos que para su adquisición se precisan de ocho a 12 salarios".

En la nación caribeña, explicó Everleny Pérez, siempre ha resultado difícil la compra de insumos necesarios mediante los ingresos percibidos en la mayoría de los empleos estatales: "Podías encontrarte un doctor o un profesor titular de la universidad, a los cuales el salario no les alcanzaba para la obtención de bienes y servicios mínimos".

Actualmente, pese al incremento del sueldo en ambos sectores, la situación se mantiene compleja y consideró que la desigualdad actual en la isla presenta su nivel más álgido en los 65 años de la Revolución: "El índice de Gini debe estar por encima del 0.45 %, lo cual demuestra la relevancia de esta situación".

Everleny Pérez añadió que tiempo atrás existían ciertos ajustes y equilibrios sociales, pero ahora "esa brecha se ha disparado".

"Siempre se había dicho que, aunque en Cuba se ganara poco salario, había algo que en teoría marxista se llamaba los fondos sociales de consumo, aquella parte del sueldo no percibida, pero que te garantizaba una salud y educación gratuitas, además, no tenías que pagar las casas, porque casi todo el mundo era propietario, pero todo eso ha cambiado", sentenció.

Everleny Pérez aludió, asimismo, a la ausencia de medicamentos en hospitales y farmacias.

"Pienso que se han vulnerado algunas conquistas sociales históricas; no digo que el Estado no quiera cubrirlas, es que no puede. Durante más de nueve trimestres consecutivos ha decrecido la economía y no acaba de despegar", explicó el economista.

"No han quitado la canasta familiar normada, pero la libreta de abastecimiento tiene menos productos. Hace meses no distribuyen el pollo y el huevo, y el arroz que están dando este mes corresponde a diciembre. Es decir, existe un desajuste extraordinario y afecta, sobre todo, a quienes dependen de ella. En las provincias orientales la situación es aún peor", detalló.

Recientemente, autoridades del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) indicaron que la canasta familiar normada continúa siendo una prioridad del Gobierno, si bien no está exenta de afectaciones financieras y logísticas, agravadas por el bloqueo estadounidense sobre la mayor de las Antillas.

Un nuevo rostro del paisaje cubano

La inserción de la isla en los planes de ayuda y cooperación promovidos por la antigua Unión Soviética permitió la concepción y materialización de numerosos programas de asistencia a la población, pero a comienzos de la década de 1990, tras la caída del Campo Socialista, se hizo mucho más difícil su sostenimiento.

"Lo interesante es que se mantuvo", dijo el doctor en Ciencias Históricas, Fabio Fernández, en diálogo con Sputnik, haciendo referencia a la etapa de crisis económica conocida en la isla como Período Especial.

"Es imprescindible, si se quiere ser coherente con las políticas de la Revolución y el discurso oficial actual que todavía recurre a sus referentes simbólicos, gestionar mejor la crisis y pensar en los más desfavorecidos", dijo el especialista.

En consideración del entrevistado, "hoy son mucho más visibles las desigualdades; yo nací a finales de los 80, recuerdo haber vivido en un país casi sin mendigos, donde ver a alguien en esa actividad era algo muy especial, un fenómeno mucho más limitado, sin embargo, ahora la mendicidad se ha convertido en un nuevo rostro del paisaje urbano en Cuba y eso es horrible".

Dentro de la multiplicidad de políticas de asistencia social presentes en la nación caribeña, desde el año 2014 la isla cuenta con un programa para la atención a las personas con conducta deambulante, encaminado a la detección, información y traslado de los mismos hacia espacios encargados de su cuidado.