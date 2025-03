Gobierno de Trump estudia prohibir la entrada a EEUU de cubanos, venezolanos y otras 41 nacionalidades

Referencial Credito: Web

16-03-25.-El Gobierno estadounidense de Donald Trump está estudiando si prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 43 países -entre ellos Cuba y Venezuela-, según información interna a la que tuvo acceso el The New York Times.



De acuerdo con el medio, este borrador que circula dentro de la Administración republicana tiene tres categorías de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos.



Los 11 países que están en la «lista roja», que se traduciría a una prohibición rotunda a la entrada a Estados Unidos, son: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.



De acuerdo con los funcionarios con los que habló The Times, estas listas fueron elaboradas por el Departamento de Estado hace varias semanas y es probable se produzcan cambios para cuando lleguen a la Casa Blanca.



El borrador de la propuesta también incluía una «lista naranja» de 10 países -Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán- cuyos viajes estarían restringidos, pero no suspendidos.



En esos casos, según el medio, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados tras pasar por una entrevista, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turista.



Por el momento, no está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de la prohibición.

