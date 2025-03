El papa Francisco muestra signos de mejoría tras cuatro semanas de hospitalización

Papa Francisco

14 de marzo de 2025.- El papa Francisco pasó una noche tranquila y se espera un nuevo parte médico, cuando se cumplen 29 días de su ingreso en el policlínico Gemelli de Roma debido a problemas respiratorios.



Según fuentes vaticanas citadas por la agencia EFE, su estado es estable dentro de un cuadro complejo y sigue recibiendo oxígeno a altos flujos con cánulas nasales durante el día, mientras que por la noche requiere ventilación mecánica no invasiva. Debido a esta estabilidad, el equipo médico decidió emitir informes en días alternos en lugar de diarios.



El pasado lunes, la Santa Sede confirmó que Francisco “ya no corre peligro inmediato” y que su pronóstico ya no es reservado. Sin embargo, el martes informó que, aunque muestra una leve mejoría, su cuadro sigue siendo “complejo”, por lo que los médicos han optado por una recuperación cautelosa antes de darle el alta.



El jueves, el papa celebró el duodécimo aniversario de su pontificado junto al personal sanitario, que le llevó una torta con velas en conmemoración del día en que fue elegido pontífice, el 13 de marzo de 2013. La pequeña celebración tuvo lugar en el apartamento privado reservado a los papas en el décimo piso del hospital.