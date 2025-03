Organizaciones colombianas convocan a movilización nacional en apoyo a la reforma laboral

Organizaciones como Fecode y CUT reafirmaron su apoyo al Gobierno y a las reformas, y convocaron a masivas movilizaciones a nivel nacional en su respaldo

12 de marzo de 2025.- La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresaron su profundo rechazo al hundimiento por el Congreso de la reforma laboral, una de las principales contribuciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro a la protección de los derechos de los trabajadores del país suramericano, y convocaron a una movilización nacional en defensa de ese proyecto legislativo para el 18 de marzo próximo.



La iniciativa, que busca recuperar derechos laborales vulnerados desde la reforma de los años 90, fue archivada en el Congreso, lo que ha sido calificado como un retroceso para los trabajadores del país.



Martha Alfonso, dirigente de Fecode, repudió la decisión y señaló que esta evidencia los intereses de quienes controlan el capital y bloquean el debate democrático.



“Es claro que hay sectores que no permiten siquiera discutir propuestas que benefician a las grandes mayorías. Si hay tantos argumentos técnicos, ¿por qué no debaten? ¿Por qué la hunden?”, cuestionó Alfonso.



Alfonso hizo un llamado a mirar la realidad de los trabajadores colombianos, quienes enfrentan jornadas extensas, flexibilización laboral y condiciones precarias.



Por su parte, Fabio Arias, presidente de la CUT, convocó a una movilización nacional para el próximo 18 de marzo en rechazo a la decisión del Congreso.



“Estamos llamando a una amplia movilización en todo el país para protestar contra esta respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y la tecnocracia, que ignoran los reclamos de la población”, afirmó Arias.



La reforma laboral, según el líder sindical, era una oportunidad para recuperar derechos conculcados y mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores.



La iniciativa propuesta por el Gobierno de Petro, incluía medidas como la eliminación de la renovación indefinida de contratos temporales, el aumento de remuneraciones por horas extras y jornadas en festivos, y el reconocimiento de derechos para trabajadores de plataformas digitales, entre otros. Sin embargo, su hundimiento ha dejado en evidencia las tensiones políticas y los obstáculos que enfrenta la agenda legislativa del Gobierno del Cambio.



El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales y resaltó que su Gobierno llegó para construir acuerdos que permitan una sociedad más justa y democrática. “Presentamos las reformas necesarias para construir justicia social”, escribió.



En tanto, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, también lamentó a través de X el archivo de la reforma antes de su tercer debate en el Senado. “Se pierden avances como el pago de dominicales y festivos, el recargo nocturno, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje y la licencia menstrual. Hundirla no era el camino”.



La convocatoria a la movilización del 18 de marzo busca visibilizar el descontento de los trabajadores y presionar para que se retome la discusión de una reforma que es fundamental para mejorar las condiciones laborales en Colombia.