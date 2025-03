Imponen casa por cárcel al comandante sandinista Henry Ruiz en Nicaragua

Henry Ruiz, excomandante sandinista Credito: Web

12-03-25.-La Policía Nacional de Nicaragua impide salir de su casa al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz «por órdenes de arriba», denunciaron este martes familiares, allegados al veterano exguerrillero y el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).



Al excomandante sandinista, de 81 años y crítico con el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, la policía no le permite salir de su casa, ubicada en un residencial, en Managua, desde el sábado 8 de marzo pasado, según la denuncia.



Uno de los oficiales le explicó al excomandante que por «órdenes de arriba» no tenía permitido dejar la vivienda, ni permitir el ingreso a otras personas, excepto sus familiares cercanos, dijeron las fuentes a las plataformas nicaragüenses Divergentes y Confidencial.



Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional se han referido a esa denuncia, y generalmente no suelen hacerlo.



Por su lado, el dirigente de Unamos Héctor Mairena dijo a periodistas que «Henry Ruiz tiene casa por cárcel de facto desde hace varios días».



«Se encuentra rodeado por la policía y, aparentemente, según se ha denunciado, tampoco lo dejan salir, ni siquiera a la acera de su casa», indicó.



«Nosotros (Unamos) lo denunciamos con fuerza y hacemos responsable a la dictadura (de Nicaragua) por la integridad física, la salud y la vida de Henry Ruiz, el legendario ‘comandante Modesto'», continuó Mairena.



El dirigente de Unamos llamó a «reflexionar a aquellos sandinistas que aún apoyan a Ortega y Murlllo, sin percatarse, o cerrando los ojos, de que este régimen se ha convertido en una dictadura totalitaria».



A su juicio, Ortega y Murillo «están empeñados en mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso con la vida de centenares de nicaragüenses que ya han asesinado o poniendo en riesgo la vida de personas como Henry Ruiz», un histórico sandinista.



Henry Ruiz es uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990).



Además de Ruiz, la Dirección Nacional la integraban Daniel Ortega y su hermano Humberto Ortega, Tomás Borge, Bayardo Arce, Jaime Wheelock, Luis Carrión, Carlos Núñez, y Víctor Tirado.



Borge, Núñez y Humberto Ortega, fallecieron; Arce mantiene un bajo perfil; Wheelock está alejado de la política; Tirado tiene problemas de salud; Carrión fue desnacionalizado, exiliado y tildado de «traidor a la patria».



Y Daniel Ortega, que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, y está en el poder desde 2007, se mantiene como única figura, junto a su esposa, Rosario Murillo.



La última vez que Ruiz hizo una declaración pública sobre la situación de Nicaragua, fue en junio de 2019, cuando reclamó que el Ejército de Nicaragua desarmara a los grupos parapoliciales que actuaron con la aquiescencia del Gobierno en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el país centroamericano en abril de 2018.



«El Ejército de Nicaragua debe ser quien desarme al brazo armado de Ortega-Murillo y si tiene que ser cruento, que lo sea a menor costo», sugirió entonces el antiguo comandante sandinista.

