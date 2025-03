Dura respuesta de Trump a amenazas de Canadá de cortar la electricidad a EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia a las autoridades canadienses prometiendo "recuperarlo todo" con aranceles recíprocos más severos después de que el lunes el Gobierno de la provincia canadiense de Ontario aplicara un recargo de 25 % a todas las exportaciones de electricidad a EE.UU.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense declaró que el país vecino "abusa de los aranceles" y prometió que su nación lo recuperará todo en abril. "A pesar del hecho de que Canadá está cobrando a EE.UU. del 250 al 390 % de aranceles sobre muchos de nuestros productos agrícolas, Ontario acaba de anunciar un recargo del 25 % en 'electricidad' de todas las cosas, y ni siquiera se les permite hacerlo", aseveró Trump.

Al mismo tiempo, subrayó que, como los aranceles son recíprocos, Canadá deberá devolverlo todo a EE.UU. el 2 de abril, cuando entrará en vigor el plan arancelario recíproco de la Administración estadounidense. "Canadá abusa de los aranceles y siempre lo ha hecho, pero EE.UU. no seguirá subvencionando a Canadá. No necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, y muy pronto se darán cuenta de eso", sentenció.

El 10 de marzo, el Gobierno de Ontario aplicó un recargo del 25 % a todas las exportaciones de electricidad a EE.UU., "como parte del paquete inicial de medidas de represalia de la provincia a los aranceles estadounidenses sobre Canadá". Según detallaron, este recargo afectará a 1,5 millones de hogares y empresas en los estados de Míchigan, Minnesota y Nueva York, con un costo de hasta 400.000 dólares por cada día que permanezca vigente.

En este contexto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró que los aranceles aplicados por el presidente Trump son "un desastre para la economía estadounidense". "Están encareciendo la vida de las familias y las empresas estadounidenses", afirmó. "Hasta que la amenaza de los aranceles desaparezca para siempre, Ontario no dará marcha atrás", aseguró.

Además, Ford dijo en una rueda de prensa esta misma jornada que si Washington "escala la situación", él no dudará en aumentar esta carga e incluso cortar la electricidad "por completo". "Créanme cuando digo que no quiero hacerlo. Me siento fatal por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense quien empezó esta guerra comercial. El responsable es solo una persona y es el presidente Trump", afirmó Ford.

El pasado jueves, Trump suspendió por segunda vez la imposición de aranceles del 25 % a productos canadienses, lo que incluía a los contemplados en el tratado de libre comercio suscrito también con México. En respuesta, el Gobierno central del entonces primer ministro Justin Trudeau postergó hasta el próximo 2 de abril —la misma fecha fijada por el republicano— la entrada en vigor de impuestos a los bienes estadounidenses.