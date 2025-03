Venezuela denuncia que 28 buques extranjeros operan sin derecho en aguas por delimitar con Guyana

El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en las aguas del Esequibo, hecho que se pudo constatar a través de las imágenes satelitales.

“Bajo el consentimiento del gobierno de Guyana y violando flagrantemente el derecho internacional, se encuentran realizando actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos que yacen en el subsuelo”, detalló el General en Jefe en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En este sentido, resaltó que el gobierno de Guyana, presidido actualmente por Irfaan Alí, no tiene ninguna jurisdicción o potestad en avalar esta operación que compromete y atenta contra el patrimonio de la nación.



“Es imperativo recordar que la referida disputa cuenta con un instrumento válido vigente, depositado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que rige su solución práctica, política y satisfactoria: El Acuerdo de Ginebra. Por ende, Guyana no tiene basamento legal, ni legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio donde no puede ejercer ni soberanía, ni jurisdicción”, condenó el ministro.

En pro del bienestar nacional

Más adelante, López recordó que el país ha sido víctima de las sanciones coercitivas y unilaterales tanto del imperialismo norteamericano, como de la ExxonMobil, por tanto, les queda a los organismos del Estado venezolano defender su soberanía ante pretensiones injerencistas.

“Por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechaza las posiciones tendenciosas y parcializadas que han asumido algunos organismos regionales, los cuales, lejos de contribuir a la solución del diferendo entre Venezuela y Guyana, se constituyen en agoreros del desastre al promover la hostilidad y las políticas guerreristas”, agregó.

Paralelo a ello, aseguró que la FANB está preparada para resistir cualquier embestida orquestada por fuerzas internas o extranjeras.

“Frente a estas incesantes embestidas, la institución armada, fiel a su naturaleza antiimperialista, se prepara en perfecta fusión, popular, militar y policial para responder a cualquier amenaza y preservar la integridad territorial y la paz de la República ¡Somos la estirpe de Bolívar y Chávez! ¡Toda Venezuela se respeta!”, concluyó el general en jefe.

¿Cómo responde a las acusaciones de Guyana?

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ejercicio de sus funciones constitucionales de garantizar la soberanía nacional y seguridad en los espacios acuáticos, rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, referentes al tránsito que realiza el Patrullero Oceánico AB Guaiquerí (PO-11) en aguas pendientes por delimitar, en el marco de la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba”, contestó Padrino López ante las recientes acusaciones del gobierno guyanés.

Además, aclaró que la Operación Militar Conjunta, denominada “General Domingo Antonio Sifontes”, tuvo como objetivo principal resguardar la integridad de los espacios marítimos de la Fachada Atlántica venezolana y “su territorio incontrovertible”, lo que permitió captar la presencia de esta maquinaria extranjera.