La agencia AP demanda a tres funcionarios de Trump por la orden sobre el "golfo de América"

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca Credito: AFP

24-02-25.-La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) anunció este viernes que demandó a tres funcionarios del gobierno de Donald Trump, luego de que este vetara a sus periodistas de varios actos oficiales por su negativa a denominar el golfo de México como «golfo de América».



La AP afirma en su acción judicial que la denegación de acceso a los eventos presidenciales durante diez días representa una violación de la Constitución de Estados Unidos.



Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca; Taylor Budowich, su adjunto; y Karoline Leavitt, portavoz de Trump, son mencionados en la denuncia.



En concreto, a la AP se le prohibió indefinidamente el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial hasta que acceda a referirse en sus despachos al golfo de México como «golfo de América», tal y como decretó Trump pocos días después de volver al poder.



«La Constitución no autoriza al gobierno a controlar el discurso», señala la denuncia.



«Nos veremos en los tribunales», reaccionó Leavitt durante un discurso en la convención CPAC, la gran cita de los conservadores.



La víspera, Trump llegó a tildar a la agencia de noticias de «organización de izquierda radical».



La Associated Press, con 180 años de antigüedad, es considerada un pilar del periodismo estadounidense y proporciona noticias a medios impresos, televisivos y radiofónicos de todo el país.



En una nota de estilo del mes pasado, AP zanjó que «el Golfo de México ha llevado ese nombre durante más de 400 años» y recalcó que la orden ejecutiva de Trump «solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos».

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)