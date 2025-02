Conservadores ganan elecciones en Alemania y la ultraderecha ocupa segundo lugar

Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana se alza como la fuerza con mayores votos en las elecciones alemanas

23 de febrero de 2025.- De acuerdo con los resultado que publicaron las televisoras públicas ZDF y ARD, el binomio de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana se alza como la fuerza con mayores votos este domingo.



Con un rango que oscila entre el 28,5 y 29 por ciento de los votos emitidos, el bloque conservador integrado por la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), encabezado por Friedrich Merz, fue la fuerza más votada en las elecciones generales de este domingo en Alemania, así lo indican los primeros sondeos a pie de urna publicados por las televisiones públicas ZDF y ARD.



Mientras, los datos ubican a la ultraderecha de Alternativa por Alemania, con entre un 19,5 y un 20 por ciento, en el segundo puesto. De este modo, duplicó su voto en las urnas con respecto a las elecciones legislativas de 2021.



Por su parte, el tercer lugar lo ocupa el Partido Socialdemócrata (SPD), que va del 16 al 16,5 por ciento. Le siguen Los Verdes, con no más del 13 por ciento y La Izquierda, que no supera el 9 por ciento.



A cuatro horas del cierre de los colegios electorales más de la mitad del electorado de alrededor de 59.2 millones de alemanes ya había emitido su sufragio, según anunció este domingo la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ruth Brand, quien también aseguró que no ha habido incidentes destacables.



Las mesas electorales comenzaron a recibir el voto de los ciudadanos a partir de las 08:00 hora local (07:00 GMT) y estarán en funcionamiento hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT).



En una breve declaración ante los medios de comunicación, Brand explicó que este porcentaje excluye el voto por correo, una modalidad incorporada por la entidad para este año.



La participación de los comicios anticipado supera en un 50% a los de 2021, en que el corte de mitad de jornada reportó una participación del 36,5%.



La población autorizada a votar elige a los a 630 miembros de la cámara baja del parlamento, que a su vez votarán por un nuevo canciller que conducirá los destinos del Ejecutivo alemán por los próximos cuatro años, pudiendo ser reelegido de manera ilimitada.



Los comicios generales anticipados comenzaron este domingo en Alemania para elegir a un nuevo Bundestag para los próximos cuatro años, en un contexto marcado por desafíos como las tensiones dentro de la OTAN, la desigualdad económica y las políticas antiimigratorias, entre otros.



Estas son elecciones anticipadas debido a que la coalición gobernante, constituida por el Partido Socialdemócrata (PSD), los verdes y los liberales, se rompiera en noviembre pasado, dando pie a la jornada electoral de este domingo. Los comicios originalmente estaban previstos para septiembre de este año.



Las encuestas señalan que la coalición conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU), cuyo líder es Friedrich Merz, cuenta con alrededor del 30 por ciento de la preferencia electoral.



En segundo lugar se encuentra la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), dirigida por Alice Weidel, con el 20 por ciento de la intención del voto.



En tercer sitio aparece el PSD, del canciller saliente Olaf Scholz, con el 15 por ciento del favor electoral.



Cada votante tiene dos votos que ejerce dentro de una única papeleta. En el primero (‘Erststimme’), a la izquierda de la papeleta, se elige directamente a un candidato en cada uno de los 299 distritos del país; el más votado de cada distrito ocupa directamente un escaño. Gana aquel que haya obtenido la mayoría simple de votos en su distrito.



El segundo voto (‘Zweitstimme’) está destinado a escoger a un partido político, una lista regional cerrada que cada partido presenta en los 16 estados federados. Sólo entrarán aquellas formaciones que alcancen, como mínimo, el 5% de las papeletas. El Zweitstimme es el voto más decisivo, pues determina la configuración que tendrá el Parlamento alemán, que tiene 630 escaños.