El 57 % en EEUU cree que Trump excede su autoridad, pero el 45 % le aprueba

21-02-25.-El 57 % de estadounidenses cree que su presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha excedido en su autoridad durante su primer mes en el poder, pero el 45 % aprueba su gestión, de acuerdo con una encuesta de Ipsos difundida este jueves.



La encuesta, contratada por The Washington Post y publicada cuando Trump cumple un mes en la Casa Blanca, también indica que el 50 % de estadounidenses aprueba la gestión del mandatario en materia migratoria, pero el 53 % le suspende por el manejo de la economía y un 54 % por el manejo del Gobierno federal.



El sondeo también indica que el 49 % de estadounidenses rechaza el rol que ha asumido en el Gobierno de Trump el magnate tecnológico Elon Musk, que solo tiene un 34 % de aprobación. Además, el 63 % se declara «preocupado» por el hecho de que Musk tenga acceso a datos personales.



El 51 % aprueba los planes de deportaciones masivas de millones de inmigrantes indocumentado, incluidos los que no han cometido delitos, pero Trump no logra una apoyo mayoritario en el resto de las medidas que está implementando.



El 56 % rechaza el envío de 30.000 migrantes a la base militar de Guantánamo (Cuba), mientras que el mismo porcentaje desaprueba eliminar el derecho a ciudadanía por nacimiento.



Solo el 39 % apoya el despido de trabajadores federales, el 14 % aprueba los indultos a los condenados por delitos violentos en el asalto al Capitolio o el 38 % da su visto bueno al cierre de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).



Respecto a los aranceles, el 64 % se opone a imponer gravámenes a Canadá y el 59 % los rechaza para México, mientras que un 50 % los apoya para China.



El sondeo fue realizado entre el 13 y el 18 de febrero con una muestra de 2.601 encuestados y tiene un +/- 2,1 % de margen de error.

