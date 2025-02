Chile no reconocerá a Edmundo González y busca retomar su relación con Venezuela

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo Credito: Efe

20-02-25.-El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, aclaró este martes que, aunque su Gobierno no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela, tampoco planea reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio, y aseguró que su país «siempre está disponible» para retomar las relaciones diplomáticas con Caracas.



En una entrevista con EFE con motivo de su visita a España en el marco de un gira europea de trabajo, Gajardo aseguró que negar la legitimidad de las elecciones venezolanas y reconocer al dirigente opositor como presidente «son dos cosas completamente distintas» y se mostró convencido de que su Ejecutivo hace lo correcto en términos internacionales.



Chile no reconoce a Edmundo González



El ministro recordó que la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, que dijo que el régimen de Venezuela había derivado en una «dictadura», produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.



Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales de julio de 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.



«Nosotros, por cierto, siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas, porque creemos que esa es la forma de tener la relación entre los países. Sin embargo, muchas veces los regímenes prefieren relacionarse de otra manera, y esa es la situación que tenemos hoy por hoy con Venezuela, lamentablemente», añadió el ministro.





