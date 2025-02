Brasil: Río de Janeiro y São Paulo registran récords de altas temperaturas

Calor en Brasil

19 de febrero de 2025.- Una investigación de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro reveló que existe una relación entre el calor extremo y el aumento de la mortalidad.



Las altas temperaturas llevaron a la Alcaldía de Río de Janeiro a activar por primera vez la alerta de calor de nivel 4, mientras que São Paulo registró este martes el día más caluroso del verano, según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).



De acuerdo al corresponsal Ignacio Lemus, el pasado lunes São Paulo registró 34 grados Celsius (°C), la mayor temperatura del verano y en lo que va del año. Mientras que Río de Janeiro alcanzó, por primera vez, el nivel 4 de calor en una escala de 5 niveles, con 40°C de media y 60°C de sensación térmica.



Los trabajadores en la calle y los barrios con menos infraestructura están más expuestos al cambio climático, lo que puede tener consecuencias fatales.



Una investigación de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro reveló una relación entre el calor extremo y el aumento de la mortalidad, con mayor riesgo para los ancianos y las personas con determinadas enfermedades.



Así, por ejemplo, entre las personas de 65 años y más, el registro del nivel de calor 4 también representó un aumento del 25 por ciento en las muertes naturales, las muertes causadas por enfermedad de la arteria coronaria y también en las muertes por causas seleccionadas, que incluyen influenza, neumonía, enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del sistema circulatorio.



Lemus también explicó que las olas de calor y su impacto en los océanos derivan en sequías, ciclones y lluvias extremas.



En medio de un verano con repetidos eventos climáticos extremos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) por su demora en autorizar la explotación de petróleo en aguas profundas de la cuenca del río Amazonas.



Lula considera que el potencial estimado en 10.000 millones de barriles de crudo es una oportunidad de progreso económico para el país sudamericano.



“Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) es una empresa responsable, es la más responsable. Tiene la mayor experiencia de explotación de petróleo en aguas profundas. Vamos a cumplir todos los retos necesarios para que no causemos ningún desastre en la naturaleza, pero no podemos saber que tenemos una riqueza debajo de nosotros que no vamos a explorar, inclusive porque es una riqueza que nos servirá para construir la famosa y soñada transición energética”, declaró Lula.



Según ambientalistas, este proyecto pone en riesgo directo a biodiversidades y a la comunidad en la Amazonía.



Por su parte, la coordinadora de la ONF Fase, Maureen Santos, expresó que la Amazonía es una región que tiene una necesidad muy grande de protección, ya que hay grandes cantidades de bosques y comunidades tradicionales, por lo que la generación de conflictos e impactos socioambientales es bastante alta”.



El Gobierno brasileño impulsa un proyecto para otorgar recursos a la lucha contra el cambio climático, que surjan de aranceles a grandes fortunas. Esto ha logrado, desde la llegada de Lula, números positivos en la reducción de la deforestación en la Amazonía.



Ante este suceso, Santos alegó que esto sugiere “un retroceso» respecto a «las políticas que el país tiene en materia de cambio climático y como un ejemplo internacional de una nación que busca la transición energética”.



Los permisos para la explotación petrolera en la Amazonía, en vísperas de la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), ponen en riesgo la capacidad de acción del evento.