EEUU: Trump despide a fiscales de la era de Biden

Donald Trump

19 de febrero de 2025.- Para los fiscales nombrados por Joe Biden durante su periodo en el cargo (2021-2025), los días hoy están contados tras la orden de despido que anunció el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El petardo, dirigido a los fiscales que aún permanezcan en su puesto, lo lanzó Trump en su red Truth Social, donde escribió que «durante los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia ha sido politizado como nunca antes”.



Por lo tanto -dijo-, “he ordenado el cese de TODOS los fiscales estadounidenses de la ‘era Biden’ que quedan».



«Debemos ‘limpiar la casa’ INMEDIATAMENTE, y restaurar la confianza», agregó el mandatario al insistir que «la Edad de Oro de Estados Unidos debe tener un Sistema de Justicia justo: ¡ESTO COMIENZA HOY!».



Aunque en este país es una práctica habitual que un presidente entrante reemplace a los fiscales federales designados por la administración anterior, las expresiones del ocupante del Despacho Oval no pasan inadvertidas.



A nivel nacional hay 93 fiscales, uno por cada uno de sus 94 distritos judiciales federales y varios de ellos fueron designados bajo la administración del demócrata.



Pero ante el triunfo electoral de Trump el pasado 5 de noviembre ya había comenzado la racha de renuncias antes de que los sustituyeran.



El Departamento de Justicia, al que el presidente acusó de persecución política sacudió la mata, como se dice popularmente hablando, y desde el 20 de enero en que Trump asumió su segundo mandato junto con la “reorganización” vinieron los despidos.



Entre los que cayeron hay miembros de la oficina del fiscal especial Jack Smith, que presentó dos causas penales contra Trump que fueron archivadas. Smith presentó su dimisión antes de la toma de posesión del republicano.



Un artículo publicado el mes pasado en el diario The New York Times recordó que Trump prometió en ocasiones utilizar los amplios poderes de su cargo para buscar venganza de políticos y funcionarios que, según él, lo agraviaron.



En los últimos años incluso nombró públicamente a varias de esas personas y hasta se refirió a lo que cree que debería ocurrirles.



“Soy su guerrero, soy su justicia”, dijo Trump a sus partidarios en 2023. “Y para quien ha sido agraviado y traicionado, yo soy su castigo”, acotó el Times.